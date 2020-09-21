Bodrum açıklarında sürüklenen tekne içindekilerle kıyıya çekildi - Son Dakika

Bodrum açıklarında sürüklenen tekne içindekilerle kıyıya çekildi
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen tekne, içindeki 2 kişiyle birlikte, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma botunun yardımıyla limana çekildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen tekne, içindeki 2 kişiyle birlikte, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma botunun yardımıyla limana çekildi.
Karaada açıklarında arızalanan bir teknenin sürüklendiği ihbarı üzerine "KIYEM 2" isimli kurtarma botu bölgeye ulaştı.
İçerisinde 2 kişi bulunan 14 metrelik tekne, kurtarma botuyla çekilerek Bodrum Limanı'na getirildi ve burada demir attı.
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