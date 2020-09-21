Bodrum açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bodrum açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, arızalanan teknede mahsur kalan 2 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, arızalanan teknede mahsur kalan 2 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde makine arızası yapan teknenin, Karaada açıklarında sürüklendiği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye gitti. 12 metre uzunluğundaki 'Kıbela' isimli tekneyi tespit ederek yanına ulaşan ekipler, mahsur kaptan ve 1 mürettebatını kurtardı. Kurtarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Daha sonra yedeklenen tekne, Bodrum Limanı'na çekildi.
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