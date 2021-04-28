Bodrum açıklarında Türk kara sularına itilen 11 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarındaki lastik bot içerisinde bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı