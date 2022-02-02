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Bodrum açıklarındaki botta 24 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bodrum açıklarındaki botta 24 düzensiz göçmen yakalandı

02.02.2022 22:27
Bodrum açıklarındaki botta 24 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı, Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik unsurları bölgeye sevk edildi.

Lastik bottaki 24 düzensiz göçmen, ekiplerce karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum açıklarındaki botta 24 düzensiz göçmen yakalandı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum açıklarındaki botta 24 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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