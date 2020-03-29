Bodrum açıklarındaki hortum cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

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Bodrum açıklarındaki hortum cep telefonu kamerasına yansıdı
6 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kentte gece saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini kaybetti.
Akyarlar Mahallesi açıklarında oluşan hortum, kıyıdaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yaklaşık 5 dakika etkisini gösteren hortum, hasara neden olmadan bir süre sonra kayboldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 01:38 Kaynak: AA
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