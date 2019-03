Bodrum Adayı Mehmet Tosun, Son Mitinginde Binlerce Kişiye Seslendi

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, seçimler öncesi son mitinginde vatandaşların büyük coşkusuyla karşılandı.

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, seçimler öncesi son mitinginde vatandaşların büyük coşkusuyla karşılandı. Mitinge katılan binler Tosun'a destek sözlerini yeniledi.



Mehmet Tosun, Turgutreis Atatürk Meydanına geldiği andan itibaren vatandaşların sevgi ve destek sözleriyle karşılanırken, Tosun'a destek veren vatandaşlar, konuşması boyunca da sık sık alkışlar ve destek sözleriyle Mehmet Tosun'a tam destek sözü verdi.



Seçim çalışmalarına aylar öncesinden başlayarak Bodrum'un her noktasını karış karış gezen Mehmet Tosun ve ekibi, Bodrum'un kaybedecek bir beş yılı daha olmadığını belirterek gittikleri her yerde olduğu gibi Turgutreis mitinginde de Bodrum'u iyi hizmetlerle tanıştırmak için gece gündüz çalışacaklarının sözünü verdi.



Turgutreis mitinginde ilk olarak İYİ Parti Bodrum ilçe kurucu başkanı ve İYİ Parti Bodrum Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Onur Şahbaz gerçekleştirdi. Şahbaz, meydanı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Bodrum'un hizmete susadığını ve bu hizmeti de Mehmet Tosun ve ekibinin getireceğini belirterek, "Mehmet Tosun ve ekibinin seçimden seçime gelip siyaset yapmayacak, Mehmet Tosun ve ekibi her zaman sizinle olacak" dedi.



Bodrum'un sorunlarının Mehmet Tosun ve ekibiyle son bulacağını belirten Şahbaz, bilgi, birikim ve tecrübeyle Bodrum'a en iyi hizmeti kendilerinin yapacağını belirterek, "Mehmet Tosun ve ekibi Bodrum'un iyi olması için çalışacak" dedi.



Şahbaz'ın konuşmasının ardından Saygı Duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Daha sonra İzmir Marşı eşliğinde sahneye çıkan İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, "Amiral Turgutreisimizin memleketi Turgutreisi'mizde son mitingimizde bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi.



Amiral Turgutreis'in memleketinde böyle kalabalık bir şekilde karşılanmanın büyük bir gurur olduğunu belirten Mehmet Tosun, seçim çalışmaları boyunca sokak sokak, mahalle mahalle, ev ev gezerek vatandaşları dinlediklerini söyledi. Tosun, ülke siyasetinden uzak kimseye sataşmadan bir siyaset yürüttüklerini dile getirerek, "Yarın inşallah zafer Turgutreis'in olacak, zafer Bodrum'un olacak" dedi.



Mehmet Tosun ve ekibinin Bodrum sevdası ile yola çıktığını belirten Mehmet Tosun, "Bizim yolumuz Atatürk'ün yolu, Cumhuriyet'in yolu" dedi. Mehmet Tosun dil,din, ırk kimseyi ayrımadan herkesi iyi belediyecilik hizmetleri ile tanıştıracaklarını belirterek tek hedeflerinin iyi bir Bodrum olduğunu söyledi.



"Mehmet Tosun ve Ekibi Mazeret Üretmeyecek"



Bodrum'un beş yıldan bu yana büyükşehir yasasıyla yönetildiğini ve bu nedenle bazı problemlerin yaşandığını belirten Mehmet Tosun, Turgutreis'te başta arıtma tesisleri olmak üzere, altyapı, dere ıslahı, yollar ile kaldırım ve ışıklandırma sorunlarının farkında olduklarını, bunların çözümü içinde mazeret üretmeden, büyükşehir belediye başkanlığına kim seçilirse seçilsin, Bodrum'a iyi hizmetler getirebilmek için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.



Göreve geldikleri gün işe belediyeyi kurumsallaştırmak için çalışmalarla başlayacaklarını belirten Mehmet Tosun, Bodrum'un kaybedecek vaktinin olmadığını, 1 Nisan itibariyle hızlı bir şekilde göreve başlamak için, kurumsal bir Bodrum Belediyesi için çalıştıklarını belirterek, "Mehmet Tosun ve Ekibi Mazeret Üretmeyecek" dedi.



Turgutreis Çarşısı ve Limanında büyük değişikler yapacaklarını belirten Mehmet Tosun, halk plajı konusunda da işletmelerle ortak bir yol izleyip Turgutreisli vatandaşlarında plajlardan ücretsiz yararlanacağını söyledi.



"Bodrum mimarisi kendi özgün kimliğine dönecek"



Turgutreis Pazar yerini modern bir projeyle hizmete sunacaklarını belirten Mehmet Tosun, Bodrum'un tüm sorunlarıyla ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını, büyükşehir belediyesiyle de kuracakları iyi ilişkilerle bu sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Bodrum'u ortak akılla yöneteceklerini de sözlerine ekleyen Mehmet Tosun, yarımadanın kontrolsüz şekilde büyüdüğünü belirterek şunları söyledi;



"Şu anda 171 binin üzerinde bina sayısıyla karşı karşıyayız. Diğer taraftan kamu çalışan, özel sektörde çalışan emekçi arkadaşlarımızın sosyal konut sıkıntısı var. Kiralarımız yüksek ve kesinlikle ihtiyacımızdan fazla yapılaşmışız. Buna bir dur diyeceğiz, Bodrum mimarisi kendi özgün kimliğine dönecek ve ihtiyaç doğrultusunda yapılaşmaya izin vereceğiz. Bunu da hep birlikte kararlaştıracağız."



"Belediye Hizmetlerinden Herkes Eşit Yararlanacak"



Belediye hizmetlerinden herkesin eşit şekilde yararlanacağını belirten Mehmet Tosun, kadınlara, çocuklara, gençlere ve dezavantajlı gruplara her zaman öncelik vereceklerini ve Bodrum'u engelsiz bir kent haline getireceklerini söyledi. Vatandaşların ihtiyaçlarının kendileri için çok önemli olduğuna değinen Mehmet Tosun, "İhtiyaçsa ikinci Cem Evi'nide yapacağız, Kürt kökenli vatandaşlarımız için taziye evini de yapacağız." dedi.



"Spor ve Sporcuya Destekler Artarak Devam Edecek"



Hayata geçirilecek büyük projeler öncesinde o bölgede yaşayan vatandaşlar ile bölge esnafına sormadan hiçbir çalışma yapmayacaklarını belirten Mehmet Tosun, Bodrumspor başta olmak üzere Yarımada genelindeki tüm amatör ve profesyonel spor kulüpleri ve sporculara her zamankinden daha fazla destek vereceklerini söyledi. Turgutreisspor'a da desteklerin artarak devam edeceğini belirten Mehmet Tosun ilk olarak Turgutreis Stadını ve tesislerini yenileyeceklerini söyledi. Sporun her branşına desteklerinin artarak devam edeceği belirten Mehmet Tosun, Turgutreis'te bir kapalı spor salonu yapılması içinde çalışmalara başlayacaklarını söyledi.



"Tanıtım Çalışmaları Yeni Bir Boyut Kazanacak"



Bodrum'un tanıtımı için farklı çalışmalar ürettiklerini belirten Mehmet Tosun, kültür ve sanat etkinliklerinin daha planlı ve daha kapsamlı yapılacağını belirttiği konuşmasında, "Bodrum'u seven ve yurtdışında yaşayan bir dostumuz burada hangi etkinliklerin olduğunu sosyal medyadan ve belediyenin internet sitesi üzerinden ya da bizim oluşturduğumuz yeni tanıtım amaçlı web sitesi üzerinden görebilecek ve ona göre de Bodrum'a bir seyahat planlaması yapacak. Jeotermal varsa arkadaşlar kullanacağız yoksa o defteri kapatacağız. Önümüzdeki beş yıl içerisinde, büyükşehrin de bu konuda ciddi çalışmaları var, eğer Bodrum'da yeterli rezervde ve değişik noktalarda yeterli sıcaklıkta jeotermal kaynağımız varsa kesinlikle gerekli çalışmaları yapacağız ve kullanmaya başlayacağız" dedi.



Kadınlar için el sanatları merkezleri açılacağını belirten Mehmet Tosun, bu merkezlerden birinin de Turgutreis'te açılacağını söyledi. Mehmet Tosun'un konuşması sonunda kendisine çeşitli hediyeler verildi.



Amiral Turgutreis Şenliklerini de her yıl festival havasında düzenleyeceklerini belirten Tosun, Turgutreis'i bir çok ulusal ve uluslararası festivalle buluşturacaklarını söyledi. Turgutreis'te belediye hizmetlerinin gerçekleşeceği bir hizmet binasının da yapılacağını belirten Mehmet Tosun, mobil hizmetlerle de mahalle mahalle hizmet vereceklerini söyledi.



Mehmet Tosun daha sonra tek tek İYİ Parti Bodrum Belediye Meclis Üyesi Adaylarını sahneye davet ederek halka tanıttı. Mehmet Tosun ve ekibi Turgutreis Atatürk Meydanından ayrılırken de vatandaşların sevgi ve destek sözleriyle uğurlandı. - MUĞLA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan'dan Arapça Tabelalara Tepki Gösteren İYİ Partili Adaya Sert Sözler: Ahlaksıza Bak, Terbiyesize Bak

Liderlerin Kilometrelerce Yol Katettiği Seçim Mesaisinde Rekor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

İYİ Parti'den İstifa Eden 25 İsim Seçimlere 1 Gün Kala AK Parti'ye Geçti

Bilecik'te Saadet Partisi'nin Adayının Mitingini Sadece 1 Kişi Dinledi