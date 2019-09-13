Son Dakika Haberleri: Bodrum Adliyesinde aşure etkinliği
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Bodrum Adliyesinde aşure etkinliği

1 saat önce

Bodrum Adliyesi'nde 400 kişiye aşure dağıtıldı.

Bodrum Adliyesi'nde 400 kişiye aşure dağıtıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Bodrum Adliyesinde aşure etkinliği düzenlendi.

Adliye bahçesinde yapılması planlanan etkinlik, hava muhalefeti nedeniyle bina içerisine alındı.

400 kişilik hazırlatılan aşure, yargı mensuplarına ve vatandaşa ikram edildi. Personel ve adliyeye gelenler, aşure dağıtılan kazanının önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Aslan da etkinlikte aşure ikramında bulundu.

Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılda Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttıklarını, bu etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti.

Bodrum Adliyesinde aşure etkinliği

Başsavcı, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:47 Kaynak: AA
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