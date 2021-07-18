YATAĞAN - TURGUT - Son Dakika
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YATAĞAN - TURGUT

19.07.2021 01:14
YATAĞAN - TURGUT

TURGUT mahallesinde 18. 07. 2021 Pazar günü saat 19: 48: 00'dan itibaren 10 saat Plansız kesinti öngörülmektedir.

YATAĞAN - TURGUT mahallesinde 18. 07. 2021 Pazar günü saat 19: 48: 00'dan itibaren 10 saat Plansız kesinti öngörülmektedir.

Kaynak: Habermetre
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Pazar, Son Dakika

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