Kaynak: Habermetre

Bombalı saldırıda oğlunu ve gelinini kaybeden Mustafa Topkara: 'Devletimiz çok büyük, tahmin ettiğimizden daha büyük'

Pazar, Son Dakika

Son Dakika › Sadece Haberler › YATAĞAN - TURGUT - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.