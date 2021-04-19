Bodrum akıllı atık yönetim sistemi adım adım hayata geçiyor - Son Dakika

Bodrum akıllı atık yönetim sistemi adım adım hayata geçiyor

19.04.2021 08:06
Bodrum akıllı atık yönetim sistemi adım adım hayata geçiyor, System.String[]

Bodrum Belediyesi daha temiz bir Bodrum hedefleyerek, çöpün sebebiyet verdiği kötü koku ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmayı sağlayan yer altı çöp konteynır sistemini hayata geçirdi.

Akıllı Kent yönetim sistemleri kapsamında başlatılan çalışmaların ilk adımları atıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Kumbahçe Mahallesi mevkiine yerleştirilen yer altı konteynırı için başlatılan çalışmaları başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte yerinde inceledi.

Bodrum'un çağdaş ve modern bir atık yönetimi için kent temizliği çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Başkan Aras, akıllı kent yönetim sistemlerinden olan yer altı çöp konteynırların önümüzdeki günlerde kentin çok çöp üreten site, otel gibi yerlerde de uygulanacağını belirtti.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulama hakkında bilgiler veren Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, "Bodrum Belediyesi olarak Akıllı Kent Yönetim Sisteminin ilk adımlarını atmış bulunmaktayız. Daha önce yaptığımız uzaktan takip sistemi ile atık toplama sistemin bir disipline oturttuk. Yarımada genelinde yer altı çöp konteynır sistemimizi fiziki şartları uygun olan lokasyonlarda gerçekleştirerek daha temiz bir Bodrum için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Üç ay önce aldığımız meclis kararı ile 100 konut ve üzeri sitelerle otellerin yer altı konteynır sistemine geçmesini, kentin görüntü temizliği açısından da gerekli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Yer üstünde sadece ayak pedalı ile çöp atma bacasının bulunduğu yer altı çöp konteynırın bir tanesi 3500 litrelik çöp toplama hacmine sahip, sensör takip sistemi ile izlenerek dolan çöp, çok amaçlı çöp toplama aracı ile alınacak.

İlçe genelinde, modern atık toplama sistemi ile 250 noktada bulunan yeni nesil çöp konteynırlarına takılan sensörler ile dolan çöplerin takibi yapılırken, yapılan bu uygulamalarla yine yeni nesil çöp konteynırları gibi yeraltı çöp konteynır sistemiyle de ekonomik anlamda tasarruf sağlanacak.

Bodrum akıllı atık yönetim sistemi adım adım hayata geçiyor

Ahmet Aras, Bodrum, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bodrum akıllı atık yönetim sistemi adım adım hayata geçiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL Rusların koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Türkiye'de üretimi için onay çıktı Rusların koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Türkiye'de üretimi için onay çıktı Gülşen, ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi Gülşen, ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi Öfkeli kayınbirader, ablasının aldattığını iddia ettiği eniştesini kurşuna dizdi Öfkeli kayınbirader, ablasının aldattığını iddia ettiği eniştesini kurşuna dizdi Genç savcı koronavirüse yenik düştü Genç savcı koronavirüse yenik düştü Harun Tekin, yaptırdığı penaltıyı kurtardığı anda gözyaşlarına boğuldu Harun Tekin, yaptırdığı penaltıyı kurtardığı anda gözyaşlarına boğuldu Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz, 'Barbaroslar'a transfer oldu Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz, 'Barbaroslar'a transfer oldu Türk mankene 'Otel odası' soran PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin mesajları ifşa edildi Türk mankene 'Otel odası' soran PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin mesajları ifşa edildi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Dünya diken üstünde! Rusya'dan büyük gözdağı: Asker gönderirseniz ülke kan gölüne döner Dünya diken üstünde! Rusya'dan büyük gözdağı: Asker gönderirseniz ülke kan gölüne döner         
08:08
Büyük travma! Ruslar Türk SİHA'larını böyle vurdu ama yalnızca animasyonda Büyük travma! Ruslar Türk SİHA'larını böyle vurdu ama yalnızca animasyonda         
07:39
Annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı ile taradı! Kan donduran anlar kamerada Annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı ile taradı! Kan donduran anlar kamerada         
05:31
Melisa Döngel gece havuza girdi, bikinisiyle sosyal medyayı salladı Melisa Döngel gece havuza girdi, bikinisiyle sosyal medyayı salladı         
00:31
Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti         
23:20
Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu         
22:00
Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde elinden bir an olsun düşürmediği çantanın sırrı çözüldü Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde elinden bir an olsun düşürmediği çantanın sırrı çözüldü         
21:29
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 318 kişi vefat 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 318 kişi vefat 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Annesinin köşe bucak aradığı genç kız, sevgilisinin evinde bulundu Annesinin köşe bucak aradığı genç kız, sevgilisinin evinde bulundu         
17:29
Teşkilat dizindeki Zayed Fadi aslında kimdir? İşte yanıtı Teşkilat dizindeki Zayed Fadi aslında kimdir? İşte yanıtı         
16:26
Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı         
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül         
15:27
Koronavirüslü kadın, komşularıyla mantı yaptı! Bütün apartman karantinaya alındı Koronavirüslü kadın, komşularıyla mantı yaptı! Bütün apartman karantinaya alındı         
15:24
Son Dakika! 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ hayatını kaybetti Son Dakika! 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ hayatını kaybetti         
14:16
Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar         
13:32
"Virüs silah değiştirdi" diyen uzman isimden korkutan sözler: Bu son dalga hiçbirisine benzemiyor         
10:53
Ölüm, askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı Ölüm, askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2021 08:14:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum akıllı atık yönetim sistemi adım adım hayata geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei