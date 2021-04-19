Bodrum akıllı atık yönetim sistemi adım adım hayata geçiyor - Son Dakika

Akıllı Kent yönetim sistemleri kapsamında başlatılan çalışmaların ilk adımları atıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Kumbahçe Mahallesi mevkiine yerleştirilen yer altı konteynırı için başlatılan çalışmaları başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte yerinde inceledi.

Bodrum'un çağdaş ve modern bir atık yönetimi için kent temizliği çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden Başkan Aras, akıllı kent yönetim sistemlerinden olan yer altı çöp konteynırların önümüzdeki günlerde kentin çok çöp üreten site, otel gibi yerlerde de uygulanacağını belirtti.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulama hakkında bilgiler veren Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, "Bodrum Belediyesi olarak Akıllı Kent Yönetim Sisteminin ilk adımlarını atmış bulunmaktayız. Daha önce yaptığımız uzaktan takip sistemi ile atık toplama sistemin bir disipline oturttuk. Yarımada genelinde yer altı çöp konteynır sistemimizi fiziki şartları uygun olan lokasyonlarda gerçekleştirerek daha temiz bir Bodrum için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Üç ay önce aldığımız meclis kararı ile 100 konut ve üzeri sitelerle otellerin yer altı konteynır sistemine geçmesini, kentin görüntü temizliği açısından da gerekli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Yer üstünde sadece ayak pedalı ile çöp atma bacasının bulunduğu yer altı çöp konteynırın bir tanesi 3500 litrelik çöp toplama hacmine sahip, sensör takip sistemi ile izlenerek dolan çöp, çok amaçlı çöp toplama aracı ile alınacak.

İlçe genelinde, modern atık toplama sistemi ile 250 noktada bulunan yeni nesil çöp konteynırlarına takılan sensörler ile dolan çöplerin takibi yapılırken, yapılan bu uygulamalarla yine yeni nesil çöp konteynırları gibi yeraltı çöp konteynır sistemiyle de ekonomik anlamda tasarruf sağlanacak.