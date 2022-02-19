Üye Girişi
BODRUM AKUT'TAN 31 GÖNÜLLÜYE ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ - Son Dakika

BODRUM AKUT'TAN 31 GÖNÜLLÜYE ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ

19.02.2022 18:04

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) bünyesinde yer alan 31 gönüllüye ileri seviye enkazda arama ve kurtarma eğitimi verildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) bünyesinde yer alan 31 gönüllüye ileri seviye enkazda arama ve kurtarma eğitimi verildi.

AKUT Bodrum Kürşat Avcı Eğitim ve Operasyon merkezinde, 31 gönüllü için ileri seviye enkazda arama kurtarma eğitimi düzenlendi. Eğitime katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, hazırlanan istasyonlarda eğitmenlerden bilgi aldı. 4 farklı istasyonda eğitimler alan içerisinde 10'a yakın kadın gönüllünün de bulunduğu etkinliğin, yarın senaryo gereği hazırlanan tatbikatla tamamlanacağı bildirildi.

Türkiye'nin afet bölgesi olduğunu ve afetlere karşı hazır olunması gerektiğini söyleyen AKUT Eğitmeni Adem Ceran, 31 kursiyer 8 eğitmeniz var. 4 farklı istasyonda baş üstü geçiş, tahkimat, yanal geçiş gibi konularda pratik kazanmalarını sağlıyoruz. Yarın yapacağımız simülasyon tatbikatıyla, yeteneklerini biraz daha, ileri taşımaya çalışacağız. Örneğin İstanbul'da yaşanacak bir depremi konuşuyorsak, ben orada yaşayan bir insan olarak potansiyel bir afetzedeyim. Daha etkili olabilmemiz için ekiplerin güçlü olması gerekiyor dedi.

AKUT Bodrum'un ekip liderlerinden İngilizce öğretmeni Füsun Ersoy da 2008 yılında kurulan Bodrum AKUT'un 109 gönüllüsü olduğuna dikkati çekip, Bunların yarısı aktif olarak çalışmalara katılıyor. Aynı zamanda gönüllülerimizin yarısından fazlası da kadın. Bugün gerçekleşen eğitimlerde en az 10 kadın gönüllü var. Bu eğitim tamamıyla uzmanlık eğitimi. Burada AKUT'un içerisinde gönüllü olmak isteyen kişi, 5 temel eğitim almak zorunda. Bu temel eğitimlerden sonra gönüllüye, 'Sahada profesyonel olarak çalışmak ister misin' diye soruyoruz. Eğer kabul ederse daha sonra uzmanlık eğitimine alıyoruz. Burada temel enkaz eğitimini bitirmiş olan gönüllüyü, ileri seviye enkaz eğitimlerine alıyoruz. AKUT Bodrum'da Türkiye'nin en iyileri yetişiyor diye konuştu.

BODRUM AKUT'TAN 31 GÖNÜLLÜYE ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ
BODRUM AKUT'TAN 31 GÖNÜLLÜYE ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ
BODRUM AKUT'TAN 31 GÖNÜLLÜYE ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ

YORUMLAR
500
BODRUM AKUT'TAN 31 GÖNÜLLÜYE ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ BODRUM AKUT'TAN 31 GÖNÜLLÜYE ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ Bodrum'da AKUT gönüllülerine ileri seviye enkazda arama ve kurtarma eğitimi Bodrum'da AKUT gönüllülerine ileri seviye enkazda arama ve kurtarma eğitimi Bodrum'da ileri seviye enkazda arama ve kurtarma eğitimi Bodrum'da ileri seviye enkazda arama ve kurtarma eğitimi

Arama Kurtarma, Ahmet Aras, Türkiye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM AKUT'TAN 31 GÖNÜLLÜYE ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:04 Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den NATO'ya çağrı: Dürüst olun
17:57 Fotoğrafı sembol oldu! Gözaltına alınan Migros işçisinin ilk sözleri yürek parçaladı
17:33 105 gündür gol atamadı! Galatasaray'ın doğru karar verdiği ortaya çıktı
17:29 Babasını aracının içinde ölü buldu! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:04 Filistin uyruklu sanığa cinsel saldırı suçundan 7 yıl hapis
17:01 Yalçın Ayhan'ın sözleri taraftarı küplere bindirdi: Sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor
16:58 257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı
12:07 Zincirleme istismara 168 yıl hapis istemi! 8 öğrencisini istismar etmiş, "ben yapmadım" demişti!
14:23 Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan korkutan deprem uyarısı: Aklı olan Marmara'yı, evini bıraksın kaçsın
16:23 Düğüne katılacak davetlilere "Göğüs dekolteli elbise giymeyin" diyen gelinin kural listesi tartışma yarattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 18:13:36. #1.11#
SON DAKİKA: BODRUM AKUT'TAN 31 GÖNÜLLÜYE ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement