Akvaryum koyunda motor arızası yapan ve içerisinde 5 kişi bulunduğu tekne arıza yaptı. Teknedekiler tarafından yapılan yardım çağrısına Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. KIYEM kurtarma botu tarafından 12 metrelik tekne yedeklenerek Bodrum Marina 'ya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Arıza yapan 12 metrelik tekne kurtarıldı - Son Dakika

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