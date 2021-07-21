Bodrum Akyarlar'da 90'lar partisi

Özer çifti misafirleri ile özel olarak ilgilenirken, hayranları ile gece boyunca bol bol fotoğraf çektirdi. - MUĞLA

Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, "Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun" diyerek feryat etti