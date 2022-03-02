Bodrum-Anamur arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum-Anamur arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor

02.03.2022 13:19
Bodrum-Anamur arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Mersin'in Anamur ilçesi arasındaki denizlerde kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiği uyarısı yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Mersin'in Anamur ilçesi arasındaki denizlerde kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kaş ilçesi ile Anamur arasında, denizde rüzgarın bugün öğleden sonra batı ve güneybatı, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 km) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvveti yer yer 9'u (saatte 90 km) bulması beklenen fırtınanın, 3 Mart akşam saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor.

Bodrum ile Kaş arasındaki denizlerde de yarın 6 ile 8, yer yer 9 kuvvetinde esmesi beklenen fırtınanın 4 Mart sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.

Açıklamada, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

YORUMLAR
500
Seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi Seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi Bodrum'un 'Çevreci Anne'si Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı Bodrum'un 'Çevreci Anne'si Saynur Gelendost, mezarı başında anıldı

Fırtına, Anamur, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum-Anamur arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika


Son Dakika
13:12 ABD'li kanal CBS News İstanbul'u Yunan toprağı gibi gösterdi! Gelen tepkiler sonrası özür diledi
13:11 Florida'da hız yaptığı için polise yakalandı, Putin'i suçladı: Meğer nükleer savaştan kaçıyormuş!
13:06 Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşkını ilan etti!
13:04 Rusya adına 3 üst düzey isimden açıklamalar! Peskov, Şoygu ve Lavrov konuştu! Üçü de savaş sürecek dedi!
12:52 Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında rekor yükseliş! Yüzde 60 arttı
12:46 Ukrayna'dan kaçan insanların ilk tercihi Lviv! Herkes Lviv'e gitmek istiyor ama şehirde barınacak yer kalmadı
12:33 PKK terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'dan Putin'e destek: Ukrayna hükümeti yaptıklarının bedelini ödüyor
12:06 Aynur Aydın'dan "Mastürbasyon yapma sıklığın ne?" sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum
11:59 Akşener'den Atatürklü, İnönülü "iki ayyaş" çıkışı! Erdoğan'ın 2013'teki sözlerine yanıt verdi!
11:57 Fransa'da cumhurbaşkanı adayının seçim vaadi pes dedirtti: Türkiye'yi AB'ye almayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 13:27:14. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum-Anamur arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement