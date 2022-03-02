Bodrum-Anamur arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Mersin'in Anamur ilçesi arasındaki denizlerde kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kaş ilçesi ile Anamur arasında, denizde rüzgarın bugün öğleden sonra batı ve güneybatı, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 km) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvveti yer yer 9'u (saatte 90 km) bulması beklenen fırtınanın, 3 Mart akşam saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor.

Bodrum ile Kaş arasındaki denizlerde de yarın 6 ile 8, yer yer 9 kuvvetinde esmesi beklenen fırtınanın 4 Mart sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.

Açıklamada, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.