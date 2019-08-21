Son Dakika Haberleri: Bodrum Antik Tiyatro'da '3 Tenor' konseri
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Bodrum Antik Tiyatro'da '3 Tenor' konseri

1 saat önce

BODRUM'da düzenlenen '3 Tenor' konseri, klasik müzik sevenlere keyifli saatler yaşattıKültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce, 'Bodrum Konserleri' kapsamında, Bodrum Antik Tiyatro'da '3 Tenor' konseri düzenlendi.

Bodrum Antik Tiyatro'da '3 Tenor' konseri, System.String[]
BODRUM'da düzenlenen '3 Tenor' konseri, klasik müzik sevenlere keyifli saatler yaşattı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce, 'Bodrum Konserleri' kapsamında, Bodrum Antik Tiyatro'da '3 Tenor' konseri düzenlendi. Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü de olan Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları Hakan Aysev ve Efe Kışlalı'dan oluşan '3 Tenor', orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetiminde performans sundu. Sanatçılar, Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Bodrum Antik Tiyatro'nun tarihi atmosferinde, seçkin eserlerden oluşan repertuvarlarıyla sanatseverlere keyifli bir gece yaşattı.


Bodrum, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:52 Kaynak: DHA
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