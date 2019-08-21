BODRUM'da düzenlenen '3 Tenor' konseri, klasik müzik sevenlere keyifli saatler yaşattı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce, 'Bodrum
Konserleri' kapsamında, Bodrum Antik Tiyatro'da '3 Tenor' konseri düzenlendi. Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü de olan Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan
, İstanbul
Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları Hakan Aysev
ve Efe Kışlalı'dan oluşan '3 Tenor', orkestra şefi Murat Cem
Orhan yönetiminde performans sundu. Sanatçılar, Mersin
Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Bodrum Antik Tiyatro'nun tarihi atmosferinde, seçkin eserlerden oluşan repertuvarlarıyla sanatseverlere keyifli bir gece yaşattı.