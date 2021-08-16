Bodrum Antik Tiyatro'da rock rüzgarı

Bodrum Antik Tiyatro'da önceki akşam rock müziğin sevilen ismi Duman sahne aldı.

Bodrum Antik Tiyatro'da önceki akşam rock müziğin sevilen ismi Duman sahne aldı. Bodrumlularla buluşan Duman, unutulmaz bir akşam yaşattı. Saatler öncesinden Antik Tiyatro'nun önünde kuyruk oluşturan Duman hayranları bekleyişin ardından Duman şarkılarının keyfini çıkardı. En sevilen Duman şarkılarıyla eğlenen Bodrumlular, eşsiz bir yaz akşamı yaşadılar. Öte yandan, konseri dinlemeye gelenler arasında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural da vardı. - MUĞLA

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