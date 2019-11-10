Bodrum, Atatürk'ün sesiyle inledi

MUĞLA - Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde, tüm yurtta olduğu gibi Bodrum'da da tören ve etkinliklerle anıldı. Saat 09.05'te cadde ve sokaklarda siren sesinden başka hiçbir ses duyulmadı. Bodrum'da iki dakikalığına hayat dururken, törenin hemen ardından Belediye hoparlöründen duyulan Mustafa Kemal Atatürk'ün seslenişi ise vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Bodrum'daki 10 Kasım Atatürk'ü anma günü etkinlikleri Bodrum Belediye Meydanı'ndaki resmi törenle başladı. Törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher, daire amirleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Saygı duruşu esnasında resmi araçlar, ambulanslar ve limanda bağlı bulunan tekneler ise siren çaldı.

Bodrum, Atatürk'ün sesini dinledi

Törenin ardından Bodrum Belediyesi tarafından belediye hoparlörlerinden Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in 10'uncu yıl kutlamalarında yaptığı konuşmasından bir kısım yayınlandı. Hoparlörlerden Atatürk'ün şu sözlerine yer verildi;

"Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Geçen zamana nispetle, daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü, Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ne mutlu Türküm diyene"

Belediye hoparlörlerinden Atatürk'ün konuşmasının ardından ise Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Bu anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştiren çok sayıda vatandaş ise duydukları memnuniyet ile birlikte çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Anma etkinlikleri Heredot Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program ile devam etti.