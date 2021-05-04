Bodrum, Avrupa ülkelerinde Türk gıda kültürünün tanıtım markası olma yolunda - Son Dakika

Bodrum, Avrupa ülkelerinde Türk gıda kültürünün tanıtım markası olma yolunda

04.05.2021 09:47
Bodrum, Avrupa ülkelerinde Türk gıda kültürünün tanıtım markası olma yolunda, System.String[]

Birleşik Krallık'ta kuruluşunun 20. yılını tamamlayan Gima Gıda'nın temel gıda ürünleri markası Bodrum, İngiltere'de, Anadolu ve Akdeniz ürünleriyle yükselişini sürdürüyor.

Birleşik Krallık'ta kuruluşunun 20. yılını tamamlayan Gima Gıda'nın temel gıda ürünleri markası Bodrum, İngiltere'de, Anadolu ve Akdeniz ürünleriyle yükselişini sürdürüyor.

Gima Gıda'nın açıklamasına göre, konserve, baharat, turşu, bakliyat, zeytinyağı, salça, kuruyemiş, bal ve tahin gibi 600'e yakın ürün çeşidine sahip Bodrum, Birleşik Krallık genelinde tüketicilerin temel tüketim markası haline geldi.

İngiltere'nin seçkin süpermarketler zinciri Morrison ve Asda'nın yanı sıra, toptan ürün pazarlayan Cash & Carry'lerde de yer alan Bodrum markalı ürünler, İngiliz toplumunun dışında Birleşik Krallık'ın farklı etnik kökenli tüketicilerinin sofralarına da lezzet katıyor.

Birleşik Krallık ülkelerinde geniş bir dağıtım ağına sahip olan Bodrum, Avrupa'nın birçok ülkesine ve Afrika'ya kadar İngiltere üzerinden ihraç ediliyor.

Anadolu ve Akdeniz ürünlerinden oluşan zengin ürün konsepti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gima Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Keleş, Bodrum'u global bir marka yapma hedefiyle yola çıktıklarını ve bu amaca doğru istikrarlı şekilde yol aldıklarını bildirdi.

Bir Türk markası olan Bodrum'un diğer Akdeniz ülkelerinin bazı seçkin ürünlerini de bünyesinde barındırdığını kaydeden Keleş, "Önceliğimiz marka ile ürün kalitesinin uyumu. Çünkü Bodrum markası, aynı zamanda Türk gıda kültürünün tanıtımı oluyor. Kendi pazarlama ağımızın yanında, Bestway diye bilinen ve geniş bir pazara hitabeden Cash & Carry firması tarafından da birçok ülkeye ihracatı gerçekleştiriliyor." açıklamasında bulundu.

Keleş, Bodrum markasını geliştirme sürecine sadece ticari açıdan bakmadıklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bodrum markası altında piyasaya sunduğumuz ürünler için Türkiye'den her yıl yüksek miktarda ithalat gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin ekonomisine de ciddi katkı oluşturuyoruz. Gıda ürünleri tüketiminin artması, ülkemizin gıda kültürünün tanıtımını da beraberinde getiriyor. Türkiye kökenli ürünlerin restoran ve evlerde tüketiminin artması, turizme kadar varan çok yönlü ülke tanıtımına da önemli katkı sağlıyor."

İngilizlerin yemek kültürü gelişti

Vehbi Keleş, İngiltere'nin gıda tüketiminin 20-30 yıl öncesine göre çok değiştiğini ve bu değişimde Türkiye'den ithal edilen ürünlerinin ciddi payının olduğunu bildirdi.

İngiliz kültüründe deneme alışkanlıklarının oldukça yaygın olduğunu belirten Keleş, şu bilgileri verdi:

"Özellikle yemek konusunda bunu görebiliyoruz. Anadolu'nun farklı tatları gibi bazı Akdeniz ülkelerinin kendine özgü gıda çeşitleri de Birleşik Krallık'ta önemli bir pazar payına sahip oldu. Türk restoranları ile birlikte marketlerde yer alan Türk ürünleri bu değişimde öncülük yaptı. Ayrıca tatile gidenler gittikleri ülke ve bölgelerin yemek ve gıda kültürlerini tanıdı. Bu da, daha fazla seçeneği olan bir pazar meydana getirdi. Bodrum ürünlerini sadece bizim toplumumuz değil, İngiliz ve bu ülke nüfusunu oluşturan diğer etnik toplumlar da tükettiği için pazarımız sürekli büyüyor. Bodrum bir etnik ürün gibi gözükse de global bir marka oldu."

Keleş, Bodrum markasının, dünyada her geçen gün artan organik ürünler pazarında da kendi konseptiyle yerini aldığını aktardı.

Birleşik Krallık, England, Akdeniz, Bodrum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bodrum, Avrupa ülkelerinde Türk gıda kültürünün tanıtım markası olma yolunda - Son Dakika Ekonomi


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