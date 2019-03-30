Bodrum 'Başkan'ıyla Buluştu, Yer Gök İnledi
37 dakika önce
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, 31 Mart yerel seçimlerinden önce son kez meydanlara çıkarak, 10 bini aşkın vatandaşa seslendi.
İskele Meydanı'ndaki büyük Bodrum buluşması, Bodrum yarımadasının dört bir yanından vatandaşların akın etmesiyle adeta bir gövde gösterisine dönüştü.
Ellerinde Türk bayrakları sallayarak meydana yürüyen halk nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Bodrum Kalesi önü ve Bodrum Belediye Meydanı'na kadar uzanan miting coşkusuna bazı vatandaşlar da limandaki teknelerden, Cumhuriyet ve Kale Caddesi üzerindeki dükkanlardan eşlik ettiler. Meydanları dolduran kalabalık, CHP Adayı Ahmet Aras'ın son mitingini tezahüratlar ve alkışlarla dinledi, dev buluşma tam anlamıyla bir 'zafer' kutlamasına dönüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:26 Kaynak: Bültenler
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