Bodrum, bayramın ilk günü sessiz - Son Dakika

Bodrum, bayramın ilk günü sessiz

13.05.2021 13:27
Bodrum, bayramın ilk günü sessiz, System.String[]

TÜRKİYE'nin en önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanmada bayramın ilk günü sessizlik hakim oldu.

TÜRKİYE'nin en önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanmada bayramın ilk günü sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle 17 günlük tam kapanma kararından önce ikinci konutu olan yazlıkçıların gelmesiyle birlikte 185 bin olan nüfusun 600 bine dayandığı tatil bölgesi Bodrum sessizliğe büründü. Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü saat 06.35'te, kılınan bayram namazına giden vatandaşlar, daha sonra evlerine döndü. Bodrum'un cadde, sokak ve meydanları boş kalırken; Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Paşa Tarlası sahilleri yabancı turistlere kaldı. Hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaştığı,  deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Bodrum'da yabancı tatilciler, sıcak havada denizin tadını çıkardı. Bodrum girişinde polis ekipleri sıkı denetim yaptı. Polis tek tek durduğu araçların içindekilere izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Mahalle aralarında jandarma ve polis ekipleri denetim yaparken denizde ise Sahil Güvenlik ekipleri kontrol yaptı.

Restoran işleten Remzi Tekçe, "Biz de tam kapanma nedeniyle işletmemizi kapattık. Bodrum bu bayram da bomboş kaldı. Hastalığın geçip, eski günlerine dönmesini bekliyoruz" dedi. Tur teknesi sahibi Hasan Ayyıldız (63), "Bodrum hiç bu kadar boş kalmamıştı. Geçen yıllara göre kalabalık olan Bodrum, pandemi nedeniyle sessizliğe büründü. Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda bile yoğundu. Bu yıl mayıs ve haziran aylarındaki turlar da iptal oldu. Bir an önce virüsün normale dönmek istiyoruz. Bodrum'un eski haline dönmesini istiyoruz" dedi.

Bodrum, bayramın ilk günü sessiz
Bodrum, bayramın ilk günü sessiz
Bodrum, bayramın ilk günü sessiz
Bodrum, bayramın ilk günü sessiz
Bodrum, bayramın ilk günü sessiz
Bodrum, bayramın ilk günü sessiz
Bodrum, bayramın ilk günü sessiz
Bodrum, bayramın ilk günü sessiz
Bodrum, bayramın ilk günü sessiz
Bodrum, bayramın ilk günü sessiz
Bodrum, bayramın ilk günü sessiz
Bodrum, bayramın ilk günü sessiz
Bodrum, bayramın ilk günü sessiz
Bodrum, bayramın ilk günü sessiz
Bodrum, bayramın ilk günü sessiz

Ramazan Bayramı, Bodrum, Turizm, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum, bayramın ilk günü sessiz - Son Dakika


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