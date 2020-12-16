Bodrum Belediye Başkan Yardımcısına bıçaklı saldırı - Son Dakika

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısına bıçaklı saldırı

16.12.2020 12:53
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısına bıçaklı saldırı, System.String[]

Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a bir belediye personeli tarafından bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a bir belediye personeli tarafından bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu. Çıkan arbedede aralarında Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu'nun da bulunduğu 3 kişi yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı öğrenilen Kenan K., sabah saatlerinde Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne geldi. Saldırgan Kenan K.'nın, 15 senedir belediye personeli olduğu, daha önce çalıştığı Fen İşleri Müdürlüğü'nden, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne alındığı öğrenildi. Yanında bıçakla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne geldiği ifade edilen şüpheli, burada Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a bıçaklı saldırı girişiminde bulundu.

Müdürlükte bulunan belediye personelleri de araya girince arbede yaşandı. Arbedede 3 kişi yaralanırken müdürlükten çıkan şüpheli, motosikleti ile bölgeden uzaklaştı. İddiaya göre elindeki bıçağı araziye atan Kenan K., bir süre sonra tekrar müdürlüğe döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, şahsı gözaltına alarak karakola götürdü. Çıkan arbede sırasında Önder Batmaz ve Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ahmet Aras: "Bu bir cana kasıt saldırısıdır"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu tamamen cana kasıt saldırısıdır, orada kişi önemli değil çünkü oradaki bütün arkadaşlara saldırmış. Önder ve Emel arkadaşlarımız da var işin içerisinde. Bu adam bizim personelimiz. Veterinerlik işlerinde çalışıyor. Bizim başkan yardımcılarımızı suçlayarak sabah Sosyal İşlerde gelip saldırıda bulunuyor ve ölüm tehditleri ve gariz küfürler ediyor. Biz hemen başsavcımız ve emniyet güçlerimizle görüştük. Kendisini aldılar, bir taraftan da adli süreç devam ediyor. Başsavcımız da sağolsun konuya hemen dahil oldu. Rapor alınacak. Ufak tefek çizikler dışında Allah'a şükür durumunda bir sıkıntı yok ama büyük bir faciadan döndük diyebilirim.

Görevlendirmesi Emel Başkan zamanında yapıldığı için Sosyal İşlerde bulunuyormuş. Orada kavga yaşanınca herkes dahil olmuş işin içine. Biz gerekeni yapacağız. Cana gelen herhangi bir sıkıntı yok." - MUĞLA

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısına bıçaklı saldırı
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısına bıçaklı saldırı
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısına bıçaklı saldırı
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısına bıçaklı saldırı
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısına bıçaklı saldırı
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısına bıçaklı saldırı
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısına bıçaklı saldırı
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısına bıçaklı saldırı
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısına bıçaklı saldırı

Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner, Saldırı, Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum Belediye Başkan Yardımcısına bıçaklı saldırı - Son Dakika


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