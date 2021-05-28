Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ankara'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da, ziyaretlerde bulundu.

TBMM'yi ziyaret eden Aras, CHP Grup Toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Aras, belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Aras, Ankara'daki çalışmalarının ikinci gününde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti, 10-12 Haziran'da ilçede düzenlenecek Global Turizm Forumu'na davet etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile TBMM'ndeki çalışma ofisinde görüşen Aras, daha sonra makamında ziyaret ettiği Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a yeni görevinde başarılar diledi.

Ankara çalışmalarının son gününde Radyo Sputnik canlı yayınına konuk olan Aras, gündeme dair soruları cevapladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile makamında görüşen Aras, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü de ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Aras, TBMM Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ile de görüştü.