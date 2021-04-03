Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'dan doğal gaz müjdesi Açıklaması - Son Dakika

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçeye doğal gaz yatırımı için çalışma başlatıldığını belirtti.

Aras, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir yürüttüğü temasların karşılığını bulduğunu bildirdi.

Bodrum'un enerji ihtiyacını karşılayacak doğal gaz boru hattı çalışmalarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca en kısa zamanda başlatılacağını aktaran Aras, "Çevre dostu, ekonomik ve temiz enerji olarak yaygın bir şekilde kullanılan doğal gaz artık Bodrum'un da enerji kaynağı olacak." ifadesini kullandı.

Aras, Bodrum halkının temel ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu çalışma, geçtiğimiz aylarda artan nüfus doğrultusunda ısınma amacıyla kullanılan elektrik talebinin artmasıyla yaşanan enerji krizine çözüm getirecek. Konutların ve işletmelerimizin ekonomik ve temiz enerjiye ulaşımını sağlayarak kış turizminin gelişmesine de olanak sağlayacak bu büyük yatırım için hükümetimize şükranlarımızı sunarız."