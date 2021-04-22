Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Uluslararası Turizm Forumu katıldı - Son Dakika

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Uluslararası Turizm Forumu katıldı

22.04.2021 08:50
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Uluslararası Turizm Forumu katıldı, System.String[]

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin düzenlediği 1. Uluslararası Turizm Forumu, dünya genelinde pandemiden en çok etkilenen turizm sektörünü 'Yeniden Doğuş' sloganıyla bir araya getirdi.

Uluslararası turizm profesyonellerinin ve sektör temsilcilerinin katılımlarıyla 20-21 Nisan 2021 tarihleri arasında online olarak düzenlenen forumun, ikinci gününde gerçekleşen Turizmin Yeni Rengi 'Yeşil' adlı oturumun katılımcılarından birisi de Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'tı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Ofisi Genel Müdürü Aslı Pasinli'nin moderatörlüğünde gerçekleşen oturuma, Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, Green Destinations Türkiye Ülke TemsilcisiProf. Dr. Tuncay Kuleli, UNDP Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföyü YöneticisiMustafa Ali Yurdupak da katıldı.

Turizmin Yeni Rengi 'Yeşil' Oturumu'nun çok iyi bir konu olarak seçildiğini ifade eden Başkan Aras, "Salgınla beraber yoğun göç alan kıyı kentlerinin belediye başkanlarının da burada olması dolayısıyla, bu nüfus artışının avantajlarından ve dezavantajlarından bahsetmemiz gerekiyor. Bodrum özelinde geçtiğimiz yıla nazaran bu yıl tam iki buçuk kat nüfusumuz arttı. Normalde 200 bin iken, kış döneminde şu anda 500 bin kişiye hitap etmeye başladık. Herkes bu yoğun nüfus artışının getirdiği olumsuzluklarla mücadele ediyor. Sadece biz değil doğa ve çevre de bundan çok ciddi etkileniyor. Yoğun göç, kıyılarda yapılaşma baskısı, inşaat artışı inanılmaz şekilde doğayı tahrip ediyor. Altyapı yetersizliği sonucunda da deniz ve çevre kirliği, bitki örtüsünün tahribi, rüzgar rejimi gibi ciddi tehditlerle karşı karşıyayız" dedi.

Yoğun göç dolayısıyla, doğal dengeyi koruma noktasında zorlandıklarını belirten Başkan Aras, "2 yılda, Bodrum'un yüzde 40'ını ancak kanalizasyon ile buluşturabilmişiz. Şu anda her tarafta altyapı çalışması var, özellikle kanalizasyon konusunda. Kanalizasyon eksikliği ve arıtma tesisi eksikliği çevre kirliğinin en büyük sebeplerinden birisi. Yoğun yapılaşmanın getirdiği olumsuzluklar da mevcut. Hafriyat kirliliği gibi.Bodrum bir şantiye gibi şu an. Bu da bizim işimizi oldukça zorlaştırıyor. Bir taraftan da çok büyük sermaye göçü var. Bu yatırımların önünde durmak da çok zor. Bu iki taraflı bir denge. Çünkü zaten zamanında imara konu edilmiş ve henüz yapılaşmamış bir sürü alan var. Biz yeni bir imar alanı yaratmıyoruz yani. Mevcut imar planlarıyla imara açılan arazilerin, yüzde 40'ı boş durumda yapılaşmayı bekliyor. Bu da ister istemez korumaya çalıştığımız dengeyi bozan şeyler" diye konuştu.

Ahmet Aras, Türkiye, Bodrum, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Uluslararası Turizm Forumu katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı Durum vahim! Profesör Durum vahim! Profesör "İstanbul 45 dereceyi görecek, insanlar ölebilir" deyip tarih verdi "Kirasını veriyorum, istediğimi yaparım" diye tartıştığı ev sahibini öldürdü Sosyal medya fenomeni Reynmen'in Twitter hesabı askıya alındı Sosyal medya fenomeni Reynmen'in Twitter hesabı askıya alındı Beklenen fragman yayınlandı! Survivor'da bir yarışmacı diskalifiye ediliyor Beklenen fragman yayınlandı! Survivor'da bir yarışmacı diskalifiye ediliyor Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü başlayacak, 3 gün uygulanacak Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü başlayacak, 3 gün uygulanacak Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, "Çok komik adam" yorumunu yaptı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Gidişat hiç iyi değil! Virüsün hedefindeki yaş grubu değişti, yoğun bakımlar dolup taştı Gidişat hiç iyi değil! Virüsün hedefindeki yaş grubu değişti, yoğun bakımlar dolup taştı         
08:54
Su kanalı kazısından antik mezar çıktı! 6 tane kafatası bulundu Su kanalı kazısından antik mezar çıktı! 6 tane kafatası bulundu         
07:41
ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor         
04:13
"Allah'ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni saatler sonra ölü bulundu         
01:04
Yılmaz Vural'dan kıyım! Erzurumspor'da 3 oyuncunun sözleşmesi feshedildi Yılmaz Vural'dan kıyım! Erzurumspor'da 3 oyuncunun sözleşmesi feshedildi         
00:27
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma         
22:47
Ünlü sanatçı Hakan Altun, apar topar hastaneye kaldırıldı Ünlü sanatçı Hakan Altun, apar topar hastaneye kaldırıldı         
21:21
ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı         
20:11
Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı         
18:19
Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım         
15:04
Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak         
14:59
Dünya bu olayı konuşuyor! Silahlı kuvvetler de doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu Dünya bu olayı konuşuyor! Silahlı kuvvetler de doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu         
14:37
Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı         
13:51
Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi         
13:15
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu         
12:15
Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak         
12:01
Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti Hayvanlarını satıp estetik yaptırdığı karısı evden kaçtı, çift canlı yayında yüzleşti         
11:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 09:16:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Uluslararası Turizm Forumu katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei