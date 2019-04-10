Son Dakika Haberleri: Bodrum Belediye Başkanı Aras: Kasabaya Bir Deli Lazımdı, O da Geldi

Bodrum Belediye Başkanı Aras: Kasabaya Bir Deli Lazımdı, O da Geldi

1 saat önce

BODRUM Belediye Başkanı Ahmet Aras, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, kaçak yapılaşmaya karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı Aras: Kasabaya Bir Deli Lazımdı, O da Geldi, System.String[]
BODRUM Belediye Başkanı Ahmet Aras, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, kaçak yapılaşmaya karşı mücadele edeceklerini söyledi. Bodrum'da tüm yanlışların üzerine gideceklerini belirten Aras, "Kasabaya bir deli lazımdı, o da geldi arkadaşlar" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Programa, Belediye Başkan Yardımcıları Turgay Kaya ve Ummahan Yurt da katıldı. Yerel seçimin ardından yeni süreçle ilgili değerlendirmeler yapan Başkan Aras, Bodrum genelinde belediye olarak yapılmaya başlanan çalışmalar ve planladıkları projelerinden bahsetti. Kaçak yapıların üzerine ciddiyetle gideceklerini ve güçlü ekip kurduklarını belirten Aras, "Bodrum'da 2 katlı otellerin yerine 4, 5, 6 katlı otel yapılmaya başlandı. Bu kadar da fütursuzluk olmaz artık. Buna birinin 'Dur' demesi lazımdı. Kasabaya bir deli lazımdı, o da geldi arkadaşlar. Bizler meclisimiz, başkan yardımcılarımız, personelimiz ve görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızla tamamen bu işe motive olmuş durumdayız ve onların da arkasında duracağım sonuna kadar. İmar müdürümüz, fen işleri müdürümüz, zabıta müdürümüz onların da sonuna kadar arkasında duracağız. Onların ezilmesine izin vermeyeceğiz. Yanlış yapmalarına da kesinlikle izin vermeyeceğiz" diye konuştu. 

- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:11 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Aras, Bodrum, Güncel
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