Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan "hanutçuluk cezasız kalmayacak" paylaşımı - Son Dakika

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçedeki bazı esnafın hanutçuluk yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayarak, "hanutçuluk cezasız kalmayacak" mesajı verdi.

Aras, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hanutc¸uluğun (Turistleri alışveriş etmeleri için belirli dükkanlara götürme işi) suc¸ olduğunu ve cezasız kalmayacağını belirtti.

Yaşanan olumsuz davranışın esnafa yakışmadığını dile getiren Aras, "Bodrum'un eski c¸ars¸ısının giris¸ kapısı Kale Caddesi esnafına yakıs¸maz. Zaten sıkıntılı olan sezonda ilc¸emize bin bir zorlukla gelen misafirlerimizin rahatsız edilmesine ve Bodrum'un imajının zedelenmesine izin vermeyecegˆim." ifadesini kullandı.

Aras, hanutçuluk anlarını da paylaştı.