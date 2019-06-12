Son Dakika Haberleri: Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan ziyaret
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Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan ziyaret

4 saat önce

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.

Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan ziyaret, System.String[]
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.
Aras, burada yaptığı konuşmada, Bodrum'u kalkındırmak için hep birlikte çalışmanın birincil görevleri olduğunu ifade etti.
AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen de Aras'ın Bodrum için ortak hizmet etme gayretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:08 Kaynak: AA
Ahmet Aras, AK Parti, Bodrum, Güncel
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