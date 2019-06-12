Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan ziyaret
4 saat önce
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.
Bodrum
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:08 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Ahmet Aras
, AK Parti
Bodrum İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.
Aras, burada yaptığı konuşmada, Bodrum'u kalkındırmak için hep birlikte çalışmanın birincil görevleri olduğunu ifade etti.
AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen
de Aras'ın Bodrum için ortak hizmet etme gayretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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