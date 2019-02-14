Son Dakika Haberleri: Bodrum Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Kutladı

Bodrum Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Kutladı

1 saat önce

Bodrum Belediyesi, tüm dünyada kutlanılan 14 Şubat Sevgililer Günü'nü vatandaşlara çiçek ve çikolata dağıtarak kutladı.

Bodrum Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Kutladı, System.String[]
Bodrum Belediyesi, tüm dünyada kutlanılan 14 Şubat Sevgililer Günü'nü vatandaşlara çiçek ve çikolata dağıtarak kutladı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından sembolik olarak Bodrum ilçe merkezinde dağıtılan çiçek ve çikolatalar, vatandaşları mutlu etti. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un Sevgililer Günü kutlama mesajının da iliştirildiği kırmızı güller, belediye personeli tarafından güler yüzle vatandaşlara sunuldu.

Bu güzel sürprizden duydukları memnuniyeti belediye personeli ile paylaşan vatandaşlar, Başkan Kocadon'a ise nazik jestinde ötürü teşekkür ettiler. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:43 Kaynak: İHA

14 Şubat, Sevgililer Günü, Bodrum, Güncel
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