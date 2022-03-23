Bodrum Belediyesi açıklama: "Şikayet üzerine incelemeye geldiler" - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi açıklama: "Şikayet üzerine incelemeye geldiler"

23.03.2022 21:00

Bodrum Belediyesi açıklama: "Şikayet üzerine incelemeye geldiler" Bodrum Belediyesi, polis ekiplerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde yaptığı incelemeye ilişkin bir açıklama yaptı.

Bodrum Belediyesi açıklama: "Şikayet üzerine incelemeye geldiler"

MUĞLA - Bodrum Belediyesi, polis ekiplerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde yaptığı incelemeye ilişkin bir açıklama yaptı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kimsenin olmadığı bildirildi.

Akşamüstü saatlerinde Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne girdi. Ekipler, İmar Müdürlüğü içerisinde evrak incelemeleri yaptığı öğrenildi.

Bodrum Belediyesi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada görev yeri değişen bir personelin şikayeti üzerine inceleme yapıldığı ifade edilerek şöyle denildi: "Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevliyken görev yeri değiştirilen bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna yansıyan hususlarla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca talep edilen belgeler Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edilmektedir. Konuya ilişkin gözaltına alınan bir personel ya da yönetici bulunmamaktadır.

Bodrum Belediyesi, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla yönetilmekte olup yapılan bütün iş ve işlemler mevzuat ve hukuka uygun olup her türlü denetime açıktır."

Bodrum Belediyesi açıklama: Şikayet üzerine incelemeye geldiler
Bodrum Belediyesi açıklama: Şikayet üzerine incelemeye geldiler
Bodrum Belediyesi açıklama: Şikayet üzerine incelemeye geldiler

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Kaçakçılık, Bodrum, Polis, imar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum Belediyesi açıklama: 'Şikayet üzerine incelemeye geldiler' - Son Dakika


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