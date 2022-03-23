Bodrum Belediyesi: "Bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce soruşturma başlatılmıştır" - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi: "Bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce soruşturma başlatılmıştır"

23.03.2022 21:47
Bodrum Belediyesi: "Bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce soruşturma başlatılmıştır"

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yaptığı incelemeye ilişkin "İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevliyken görev yeri değiştirilen bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yaptığı incelemeye ilişkin "İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevliyken görev yeri değiştirilen bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Akşamüstü Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne girdi. Ekiplerin, İmar Müdürlüğü içerisinde evrak incelemeleri yaptığı öğrenildi. Bodrum Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, görev yeri değişen bir personelin şikayeti üzerine inceleme yapıldığı ifade edilerek şöyle denildi:

"Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevliyken görev yeri değiştirilen bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna yansıyan hususlarla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca talep edilen belgeler Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edilmektedir. Konuya ilişkin gözaltına alınan bir personel ya da yönetici bulunmamaktadır. Bodrum Belediyesi, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla yönetilmekte olup yapılan bütün iş ve işlemler mevzuat ve hukuka uygun olup her türlü denetime açıktır."

(Hamdi Yörür - Eren Ayhan/İHA)

Bodrum Belediyesi: Bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce soruşturma başlatılmıştır

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Kaçakçılık, Bodrum, Polis, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi: 'Bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce soruşturma başlatılmıştır' - Son Dakika


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