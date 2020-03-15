Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Bandırmaspor: 0-1

STAT: İlçe

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Übeyd (x) - Medeni (xx), Caner (xx), Süleyman (x), Emre Özkan (x), Erkan (xx), Ozan (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 76 Emirhan xx), Celal (xx), Yavuz (x) (Dk. 79 Emre Işık x), Abdullah (x)

BANDIRMASPOR: Zülküf (xxx) - Fırat (xx), Erkan (xxx), Hüseyin (xx), Hakan (xxx), Selçuk (x) (Dk. 58 Samet xxx), Onur (xx), Tayyib (xxxx), Feyyaz (x) (Dk. 57 Benhur xxx), Ali Kuçik (xx) (Dk. 71 Doğancan xx), İrfan (xxx)

GOL: Dk. 71 Tayyib (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Oğuzhan, Erkan, Abdullah ( Bodrum Bld Bodrum), Feyyaz, Samet, İrfan, Hakan (Bandırmaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, sahasında lider Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu. İlçe Stadı'nda oynanan maçın tek golünü 71'inci dakikada Tayyib attı. Bodrumspor bu skorla 36 puanda kalırken üst üste 3'üncü galibiyetini elde eden Bandırmaspor, 60 puanla zirvedeki yerini korudu.

- Bodrum