Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Bayrampaşa: 4-3

STAT: Bodrum İlçeHAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Gökhan Coşar (xx), Serdar Osman Akarsu (xx)BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Kaya (x) - İzzet (xx), Orhan Şam (xx), Özgür Yılmaz (xx), Orhan (xx), Harun (x) (Dk. 65 Mustafa Sevgi x), Özgür İleri (xxx), Emre (xx) (Dk. 74 Erkan xx), Ozan (xxx), Cem (xxx), Göksu (xxx) (Dk. 79 Şaban xx)BAYRAMPAŞA: Veysel (x) - Fatih (x), Güray (x), Evren (xxx), Semih (xx), İsa (xx), Sercan (x) (Dk. 66 Gürcan x), Gökay (x), Oktay (x) (Dk. 46 İbrahim Can xx), Ali (xx), Tufan Zahid (xxx)GOLLER: Dk. 6 Özgür İleri, Dk. 38 Göksu, Dk. 49 Ozan, Dk. 87 Cem (Bodrumspor), Dk. 48 Tufan Zahid, Dk. 69 Evren, Dk. 90 İbrahim Can ( Bayrampaşa SARI KARTLAR: Orhan Şam, Erkan (Bodrumspor) TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off şansını sürdürmek isteyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 24. hafta mücadelesinde evinde kümede kalma savaşı veren Bayrampaşa'yı 4-3 mağlup etti.Geçen hafta deplasmanda aldığı 1-0'lık Kastamonuspor yenilgisinin yaralarını saran Bodrumspor puanını 39'a çıkarırken, Bayrampaşa 17 puanda kaldı. İç sahadaki kaybetmeme serisini 5 haftaya çıkaran yeşil-beyazlıların Play-Off hattıyla arasındaki 9 puanlık fark değişmedi. Maçın ilk yarısını 6. dakikada Özgür İleri, 38. dakikada Göksu'nun attığı gollerle 2-0 üstün tamamlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un ikinci yarıdaki gollerini 49. dakikada Ozan, 87. dakikada Cem kaydetti. Konuk ekipte ise 48. dakikada Tufan Zahid, 69. dakikada Evren, 90. dakikada İbrahim Can rakip fileleri sarstı. - Bodrum