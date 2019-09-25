Son Dakika Haberleri: Bodrum belediyesi bodrumspor-erbaaspor: 3-0
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Bodrum belediyesi bodrumspor-erbaaspor: 3-0

1 saat önce

STAT: İlçeHAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Kurtuluş Aslan (xx), Kadir Akıllı (xx)BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (xxx) - Medeni (xxx), Orhan Şam (xxx), Emre (xxx), Gökhan (xx), Batuhan (xxx), Hüseyin Kala (xxx) (Dk. 67 Mustafa Sevgi xx), Hüseyin Altuğ (xx) (Dk.

Bodrum belediyesi bodrumspor-erbaaspor: 3-0, System.String[]

STAT: İlçe

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Kurtuluş Aslan (xx), Kadir Akıllı (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (xxx) - Medeni (xxx), Orhan Şam (xxx), Emre (xxx), Gökhan (xx), Batuhan (xxx), Hüseyin Kala (xxx) (Dk. 67 Mustafa Sevgi xx), Hüseyin Altuğ (xx) (Dk. 46 Batuhan xx), Emirhan (xx), Sergen (xxx) (Dk. 73 Ozan xx), Celal (xxx)

ERBAASPOR: Taylan (x) - Aykut (xx), İsmail (x), Gürkan (x), Emir (xx), Hasan (x) (Dk. 68 Barış Sinan x), Berat (xx), Mehmet (xx), Rıdvan (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 46 Osman x), Mükail (x) (Dk. 46 Yağız x)

GOLLER: Dk. 20 Celal, Dk. 52 (Pen.) Hüseyin Kala, Dk. 62 Batuhan (Bodrum Bld Bodrum)

SARI KARTLAR: Hasan, Gürkan, Osman (Erbaaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda evinde Erbaaspor'u farklı mağlup eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, tur atladı: 3-0.

İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekibin gollerini 20'nci dakikada Celal, 52'nci dakikada penaltıdan Hüseyin Kala ve 62'nci dakikada Batuhan attı.

20'nci dakikada ev sahibi öne geçti. Bodrumspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Celal, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

50'nci dakikada Bodrum penaltı kazandı. Erbaasporlu Berat, ev sahibinrden Batuhan'ı ceza sahasında düşürünce Hakem Raşit Yorgancılar penaltı noktasını gösterdi. Atışı 52'nci dakikada Hüseyin Kala gole çevirdi: 2-0.

62'nci dakikada fark 3'e çıktı. Sergen'in orta sahadan derinlemesine pasıyla buluşan Batuhan, ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda kaleciyi avladı: 3-0.

Maç 3-0 sonuçlandı.

- Bodrum

Hüseyin Kala, Orhan Şam, Bodrum, Fırat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:57 Kaynak: DHA
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