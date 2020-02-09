Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Eyüpspor: 2-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Eyüpspor: 2-1 - Son Dakika Spor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Eyüpspor: 2-1

6 saat önce

STAT: İlçeHAKEMLER: Egemen Artun (xx), Mehmet Şengül (xx), Ünal Doğru (xx)BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Übeyd (xxx) - Medeni (xxx), Caner (xxx), Muhammet (xx), Süleyman (xxx), Erkan (xxx), Abdullah (xxx) (Dk. 77 Fatih x), Sergen (xxx) (Dk. 83 Yavuz), Celal (xx), Batuhan (xxx), Timur (xxx) (Dk.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Eyüpspor: 2-1, System.String[]

STAT: İlçe

HAKEMLER: Egemen Artun (xx), Mehmet Şengül (xx), Ünal Doğru (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Übeyd (xxx) - Medeni (xxx), Caner (xxx), Muhammet (xx), Süleyman (xxx), Erkan (xxx), Abdullah (xxx) (Dk. 77 Fatih x), Sergen (xxx) (Dk. 83 Yavuz), Celal (xx), Batuhan (xxx), Timur (xxx) (Dk. 64 Hüseyin x)

EYÜPSPOR: Kubilay (x) - Muharrem (xx), Emre (x) (Dk. 64 Murat x), Mikail (x), Tahacan (xx), Egemen (x), Ali (x) (Dk. 46 Muhammet x), Okan (x), Furkan (xx), Taşkın (x), Mehmet (x) (Dk. 82 Eren)

GOLLER: Dk. 61 Timur, Dk. 84 Medeni (Bodrumspor), Dk. 90+4 (Pen.) Murat (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Erkan, Sergen, Batuhan (Bodrumspor), Muharrem, Mikail, Okan (Eyüpspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Batuhan (Bodrumspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Vanspor'u deplasmanda 5-1 yenerek kötü gidişatını durduran Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde Eyüpspor engelini de aşarak 2'de 2 yaptı: 2-1. İlk yarı golsüz sona eren karşılaşmanın 61'nci dakikasında ağları havalandıran Timur takımını öne geçirirken, Medeni 84'te farkı ikiye çıkardı. Eyüpspor'da Murat'ın son saniyelerde attığı penaltı golü puan için yeterli olmadı. Bu sonuçla 26 puana yükselen Bodrumspor düşme potasıyla arasındaki farkı açarken, konuk Eyüpspor 20 puanda kaldı. Bodrumspor'da uzatma dakikalarında Batuhan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.


- Bodrum
Eyüpspor, Bodrum, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:38 Kaynak: DHA
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