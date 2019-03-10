Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Keçiörengücü: 0-2

STAT: İlçeHAKEMLER: Ali Karatutlu (xx), Onur İçyer (xx), Şeyhmus Baysal (xx)BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (x) - Özgür İleri (xx), Muhammet (x) (Dk. 40 Erkan x), Göksu (xx), Harun (x), Orhan Aktaş (xx), Celal (x) (Dk. 46 Emre Şahin x), Ozan (x) (Dk.





STAT: İlçe



HAKEMLER: Ali Karatutlu (xx), Onur İçyer (xx), Şeyhmus Baysal (xx)



BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (x) - Özgür İleri (xx), Muhammet (x) (Dk. 40 Erkan x), Göksu (xx), Harun (x), Orhan Aktaş (xx), Celal (x) (Dk. 46 Emre Şahin x), Ozan (x) (Dk. 70 Mustafa Sevgi x), Özgür Yılmaz (xx), Orhan Şam (x), Cem (x)



KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xxx) - Sertaç (xx), Cihan (xxx), Erdi (xxx), Süleyman (xxx), Burak (xx) (Dk. 26 Selim xxx), Devrim (xx), Abdulkadir Korkut (xxx) (Dk. 90 Batuhan), Uğur (xxx), Gökhan (xx), Taha (xxx) (Dk. 83 Abdülkadir Kuzey)



GOLLER: Dk. 56 Cihan, Dk. 87 Abdülkadir Kuzey (Keçiörengücü)



SARI KARTLAR: Orhan Şam, Özgür Yılmaz (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor, son 4 maçta üçüncü mağlubiyetini evinde lider Keçiörengücü'nden aldı: 0-2. İlçe Stadı'ndaki mücadelenin gollerini 56'ncı dakikada Cihan ve 87'nci dakikada Abdülkadir Kuzey kaydetti. Bodrumspor, su sonuçla 39 puanda kalırken Keçiörengücü, 59 puana ulaşarak zirvedeki yerini korudu.



32'nci dakikada konuk takım atağında Devrim sağdan ortaladı, Taha'nın kafa vuruşu direkten döndü.



56'ncı dakikada Keçiörengücü öne geçti. Bodrumspor ceza sahasında oluşan karambolde son dokunan Cihan topu ağlara gönderdi: 0-1.



61'inci dakikada Bodrumluspor'da Orhan Aktaş'ın sağdan kullandığı kornere Özgür Yılmaz'ın kafa vuruşunu son anda kaleci Metin çıkardı.



72'nci dakikada Harun soldan ceza sahasına girip çaprazdan vurdu, top direği sıyırarak auta çıktı.



78'inci dakikada ev sahibinden Mustafa Sevgi ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Metin güçlükle topa sahip oldu.



87'nci dakikada oyuna yeni giren Abdülkadir Kuzey, sağ çaprazdan vurup maçın skorunu tayin etti: 0-2.





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