Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Manisaspor: 2-0

STAT: İlçeHAKEMLER: Alpaslan Şen (xx), Kerem Yükünç (xx), Yakup Bulut (xx)BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Berat (xxx) - Muhammet (xx), Hüseyin (xxx), Göksu (xx) (Dk. 69 Celal xx), Talha (xxx), Emrecan (xx) (Dk. 78 Emre Işık xx), Harun (xx) (Dk. 59 Emre Şahin xx), Orhan Aktaş (xxx), Mustafa Sevgi (xxx), Seyid Ahmet (xx), Orhan Şam (xxxx)MANİSASPOR: Deniz (x) - Berk (x) (Dk. 73 Halit Can x), İlkay (x), Ömer (xx), Muammer Umut (xx), Enes (xx) (Dk. 76 Anıl x), Furkan Parsak (xx), Mehmet Can (x), Bayram (x), Fatih (xx), Atakan (x) (Dk. 59 Muhammet Furkan x)GOLLER: Dk. 58 Orhan Şam, Dk. 90+2 Talha (Bodrumspor)SARI KARTLAR: Mehmet Can, Enes, Bayram, Muammer Umut ( Manisaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta iddiası kalmayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 5 maçlık galibiyet hasretine 3. Lig'e düşmesi kesinleşen Manisaspor'u yenerek son verdi: 2-0. İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Orhan Şam ve 90+2. dakikada Talha kaydetti. Bu skorla Bodrumspor, 43 puana ulaşırken Manisaspor 0 puanda kaldı.28. dakikada gelişen Bodrumspor atağında Muhammet'in derinleme pasıyla topla buluşan Seyid Ahmet, Manisaspor kalecisi Deniz ile karşı karşıya kaldı. Seyid'in vuruşunda top kaleci Deniz'in son anda müdahalesiyle kornere çıktı.37. dakikada ev sahibinden Hüseyin'in sol kanattan pasıyla topla buluşan Orhan Şam, ceza sahasına girer girmez sert vurdu, top direkten oyun alanına döndü.İlk yarı golsüz bitti.54. dakikada Bodrumspor'dan Hüseyin sol taraftan ceza sahasına girip şutunu çekti, kaleciyi geçen top yan direkten döndü. Göksu'nun tamamlamak istediği pozisyonda yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.58. dakikada Bodrumspor öne geçti. Ev sahibi ekip atağında Manisaspor kalesinden dönen topla Orhan Şam, ceza alanı dışında buluştu. Orhan, şık çalımlarla ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.90+2. dakikada Bodrum'da Mustafa Sevgi sol kanattan serbest vuruş kullandı, arka direkte iyi yükselen Talha skoru belirledi: 2-0. - Bodrum