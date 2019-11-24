Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Sakaryaspor: 1-1

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Volkan Okur (xx), Onur İçyer (xx), Ahmet Deveci (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fatih (xx) - İzzet (xx), Muhammet (xx), Emre (xxx), Gökhan (xx), Erkan (xxx), Emirhan (x) (Dk. 67 Mustafa x), Emrecan (xx) (Dk. 75 Batuhan x), Oğuzhan (xx), Ozan (x), Celal (x) (Dk. 90 Şaban)

SAKARYASPOR: Oğuz (x) - Canberk (xx), Bekir İrtegün (xx), Ferit (xxx), Berkay Can (x), Abdulaziz (x) (Dk. 58 Nuri x), Taşkın (x) (Dk. 46 Hacı Ömer xxx), Aydın (xx), Serkan (xx), Denis (xx), Berk (x) (Dk. 83 Umut)

GOLLER: Dk. 25 Emrecan (Bodrumspor) - Dk. 60 Hacı Ömer ( Sakaryaspor

SARI KARTLAR: Muhammet, Emirhan, Erkan (Bodrumspor) - Abdulaziz, Aydın, Bekir İrtegün (Sakaryaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan iki takımın karşı karşıya geldiği 14'üncü hafta mücadelesinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor evinde Sakaryaspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçın 25'inci dakikasında Emrecan'ın golüyle öne geçerek ilk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan ev sahibi ekip, 60'ıncı dakikada Hacı Ömer'in golüne engel olamayınca 1 puana razı oldu. Üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından puan kaybı yaşayan Bodrumspor 17 puana ulaşıp 13'üncü sıraya geriledi. Puanını 18'e çıkarıp 5'te 5 yapma fırsatını kaçıran Sakaryaspor ise 9. sıradaki yerini korudu.

25'inci dakikada Sakaryasporlu Bekir İrtegün'ün geri pasında kaleci Oğuz topu eliyle tutunca hakem çift vuruş kararı verdi. Çift vuruş kazanan Bodrumspor'da Oğuzhan'ın dokunduğu topa Emre vurdu, savunmadan dönen topu Ozan tamamladı. Oluşan karambolde meşin yuvarlağa arka direkte son dokunan Emrecan oldu: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

60'ıncı dakikada Sakarspar skora eşitlik getirdi. Bu dakikada sağdan Ferit'in ortasında topu iyi takip eden Hacı Ömer ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-1.

Maçta başka gol olmadı.