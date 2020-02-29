Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Tuzlaspor: 2-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Tuzlaspor: 2-1 - Son Dakika Spor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Tuzlaspor: 2-1

6 saat önce

STAT: İlçeHAKEMLER: Adem Cinek (xx), Kerem Yükünç (xx), Ertan Demirci (xx)BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Übeyd (xx) - Caner (xxx), Muhammet (xxx), Süleyman (xx), Erkan (xxx), Emirhan (xx), Ozan (xxx) (Dk. 76 Oğuzhan xx), Yavuz (xx), (Dk. 81 Emrecan x), Medeni (xxx), Abdullah (xxx), Batuhan (xx) (Dk.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Tuzlaspor: 2-1, System.String[]

STAT: İlçe

HAKEMLER: Adem Cinek (xx), Kerem Yükünç (xx), Ertan Demirci (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Übeyd (xx) - Caner (xxx), Muhammet (xxx), Süleyman (xx), Erkan (xxx), Emirhan (xx), Ozan (xxx) (Dk. 76 Oğuzhan xx), Yavuz (xx), (Dk. 81 Emrecan x), Medeni (xxx), Abdullah (xxx), Batuhan (xx) (Dk. 42 Celal xx)

TUZLASPOR: Bayram (x) - Bülent (xx), Özgür (x), Uğur (xx) (Dk. 62 Samet x), Veli (x), Sadık (xx), Muhammed (x), Umut (xx) (Dk. 66 Ömer Faruk x), Burak (x), Göksu (xx), Batuhan (x) (Dk. 57 Gökcan xx)

GOLLER: Dk. 7 Ozan, Dk. 57 Medeni (Bodrumspor) - Dk. 73 Gökcan (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Medeni, Ozan, Yavuz, Emrecan (Bodrumspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki haftayı 6 puanla kapatan Bodrum Belediyesi Bodrumspor evinde, zirve hesapları yapan Tuzlaspor'u 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Maça hızlı başlayan yeşil-beyazlılar 7'nci dakikada Ozan'ın golüyle öne geçti: 1-0. İlk yarıyı üstün tamamlayan Ege ekibinde 57'nci dakikada ağları havalandıran Medeni farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 2-0. Konuk takım 73'te Gökcan'la umutlansa da kazanan taraf Bodrumspor oldu. Bu skorun ardından puanını 35'e çıkaran Bodrumspor 11'inci sıraya yükseldi. Tuzlaspor ise 47 puanda kalıp 4'üncü basamaktaki yerini korudu ancak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.


- Bodrum
Bodrum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:39 Kaynak: DHA
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