Bodrum Belediyesi depremzedeler için hazırladığı kolileri teslim etti - Son Dakika

Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkililerine teslim edildi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu beraberindeki, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekibi, CHP Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan, Gençlik Kolları Başkanı Alkım Denizaslanı ile birlikte evleri yıkılan ya da oturulamaz hale gelen vatandaşların kaldığı çadırları ziyaret etti. Parklar ve yeşil alanlarda kurulan çadırların çevresinde depremin acısını yaşayan afetzedelere geçmiş olsun dileyen Çakaloğlu eksik ve ihtiyaçları bulunanlar için yetkililerle irtibata geçti.

Bayraklı bölgesinde yıkılan Emrah Apartmanındaki arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipleri de ziyaret eden Başkan Yardımcısı Çakaloğlu burada, Bodrum'da konuşlu Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği Başkanı Cenk Ayata'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Dernek Gönüllüleri ile de görüşen Çakaloğlu bir ihtiyaçlarının olup olmadığı sordu. - MUĞLA