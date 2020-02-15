Bodrum Belediyesi ekipleri, tıkanan dere yatağına müdahale etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi ekipleri, tıkanan dere yatağına müdahale etti - Son Dakika

Bodrum Belediyesi ekipleri, tıkanan dere yatağına müdahale etti

15 dakika önce

Bodrum'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış, Yalıkavak'ta taşkın olaylarının yaşanmasına neden oldu.

Bodrum Belediyesi ekipleri, tıkanan dere yatağına müdahale etti, System.String[]

Bodrum'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış, Yalıkavak'ta taşkın olaylarının yaşanmasına neden oldu. Yalıkavak Mahallesi'ndeki derenin bahçe atıkları ve çöp nedeniyle tıkanması dolayısıyla yaşanan su taşkınlarına Belediye ekipleri hemen müdahale etti.


Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde yağmur sonrası yaşanan su taşkınları nedeniyle yaklaşık 30 işyeri ve bir evde küçük çapta hasar meydana geldi. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla taşkın bölgesine anında müdahale ederek çalışmalarına başladı. Yalıkavak Pazaryeri üzerindeki dere yatağının, atılan bahçe atıkları ve çöp nedeniyle tıkandığını belirleyen ekipler, iş makineleriyle derede temizlik yaptı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle, Yalıkavak'taki iki iş merkezinde bulunan dükkanları su bastı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta birimlerinden 45 kişilik bir ekip, vidanjör, arazözler ve büyük süpürge araçları ile bölgeye hareket etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği müdahale çalışmalarında ilk olarak tıkanan dere yatağı temizlendi. Su akışının sağlanmasının ardından, müdahale çarşı merkezinde sürdürüldü.


Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'ın denetiminde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler, su taşkınından etkilenen işyerlerinde tespit ve inceleme yaptı. Yaklaşık 30 işyerinden pompalar ile suyun tahliyesine başlandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de dükkanların dezenfekte edilerek temizlenmesi için esnafla birlikte çalışma başlattı. Zabıta ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. - MUĞLA

Fen İşleri Müdürlüğü, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:29 Kaynak: İHA
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