Bodrum Belediyesi, Eşitlik Birimi'ni kuran 25'inci belediye olacak

MUĞLA - Bodrum Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi 1'inci Çalıştayı, Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla bugün başladı. Çalıştayın açılışında konuşan Başkan Aras, "Çalıştaydan çıkan bütün sonuçları ve Kadın Manifestosu'nu Belediyenin tüm personeli ve tüm birimleri benimseyecek, özümseyecek" talimatı verdi.

Bodrum Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi'nin kuruluş çalıştayı başladı. Ortakent'teki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü toplantı salonunda iki gün boyunca devam edecek çalıştaya, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, CHP Bodrum İlçe Örgütü Kadın Kolları Başkanı ve Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu, Belediye birim müdürleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi Eşitlik Birimi temsilcileri ile BM Kadın Dostu Kentler, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi temsilcileri katıldı.

Bodrum, kadın dostu kent

Bodrum Belediyesi'nde kuruluş hazırlıkları devam eden Toplumsal Eşitlik Birimi için yol haritasının belirlendiği çalıştayın açış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, kadın dostu bir kent için çalışmalara başladıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Yerel yönetimler, kent yaşamının her alanında olduğu gibi kadının toplumdaki yerini güçlendirmek, kadınlara eşit imkan ve hizmetler sağlamak konusunda da öncü olmak durumundadır. Herkes için temel bir hak olan eşitlik ilkesi, yönetimlerin en küçük birimlerinden başlamalı ve toplumun her kesimine sirayet etmelidir. Bodrum Belediyesi bu konudaki sorumluluğunun ve öncü rolünün bilincinde bir anlayışla hizmet vermektedir. Belediyemiz, bu doğrultuda Toplumsal Eşitlik Birimi'ni oluşturmak amacıyla yeni bir süreç başlatmıştır. Başkanımız Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda başlatılan bu süreç, Kent Konseyi Kadın Meclisimizin Manifestosu'na atılan imza ile ilk adımını attı. Toplumsal eşitliğin yerelden inşa edileceğine olan inancımızla, bizler de kadın örgütlerimizin katılımı ve desteğiyle kadın dostu bir kent için çalışmalarımıza başladık. Bugün ilkini düzenlediğimiz çalıştayda, Toplumsal Eşitlik Birimi konusunda Türkiye genelindeki örnekleri tartışarak, Bodrum'da sürdürülebilir bir uygulamayı en kısa sürede hayata geçirmek için yol haritamızı çıkaracağız."

Başkan Yardımcısı Yurt, Bodrum Belediyesi'nin, Türkiye'de Eşitlik Birimini kuran az sayıdaki belediyeler arasına gireceğini belirterek konuşmasını tamamladı.

"Buradan çıkan prensiplere tüm birimlerimiz uyacak"

Çalıştayda, Bodrum Belediyesi bünyesinde oluşturulacak Eşitlik Birimi'nin yol haritasının çıkarılacağını ve çalışma prensiplerinin belirleneceğini söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Biz belediye olarak bu prensiplere tam anlamıyla uyacağız. Buradan çıkacak olan sonuçlar ve imzaladığımız manifesto bizler için birer yol haritası niteliğindedir. Bu konuda sizlerin huzurunda da bütün arkadaşlarıma talimatımı veriyorum; buradan çıkacak olan sonuçları ve kadın manifestosunu bütün personel benimseyecek ve ona göre davranacaktır." dedi.

Kadının toplumdaki rolünün tartışılamayacağını vurgulayan Ahmet Aras, "Kadın çalışmalıdır, kadın her yerde söz sahibi olmalıdır. Ancak değişen toplumsal kurallar, toplumsal baskı zamanla bunu değiştirdi. Bizim geldiğimiz noktada, ortaya bir şeyler koyarak bunu tüm Türkiye'ye yaymamız gerekiyor. Bodrumlu kadınlarda bu deneyim var. Sadece bu deneyimi toplumun daha geniş kesimlerine yaymak bizlerin işi." diye konuştu.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği adına konuşan Evrim İnan da Bodrum için daha önce Toplumsal Eşitlik Birimi'nin en kapsayıcı şekilde yapılanması için bütün paydaşların ilk kez bir araya geldiğini ifade etti. İnan, "Yerel yönetimi devralan Başkan Aras'ın talip olduğu politikaların, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nin de savunduğu eşitlik ve şiddet üretmeyen kentte yaşama politikası ile örtüşmüş olması bugün bizleri bir araya getirdi." dedi.

İkinci gününde kapalı program ile devam edecek olan çalıştay yapılacak basın açıklaması ile son bulacak.