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Bodrum'da spor festivali düzenleme önerisi - Son Dakika

Bodrum'da spor festivali düzenleme önerisi

26.06.2021 13:05
Bodrum'da spor festivali düzenleme önerisi, System.String[]

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Haliç Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Zafer Utlu ile görüştü.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Haliç Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Zafer Utlu ile görüştü. Görüşmede spor festivali, sanat fuarı gibi düzenlenebilecek ortak çalışmalar üzerinde duruldu.

Heritage İstanbul etkinlikleri kapsamında İstanbul'a giden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Haliç Üniversitesi'nde Rektör Vekili Prof. Dr. Zafer Utlu ile görüştü. Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makam odasında ağırlayan Prof. Dr. Utlu'ya Aras tarafından nazar boncuğu hediyesi takdim edildi. Toplantı odasında devam eden görüşmede, Haliç Üniversitesi ve Bodrum Belediyesi'nin ortak paydada ne gibi çalışmalar yapabileceği konuşuldu. Bodrum Belediyesi Başkanı Ahmet Aras, akademik desteğe ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

İkilinin görüşmelerinin önemli başlıklarından birini tarım oluşturdu, yapılacak ortak çalışmalar üzerinde duruldu. Prof. Dr. Utlu, Haliç Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak belediye ile ortak çalışabileceklerini belirterek, hem tüketiciye hem üreticiye katkı sağlayacak çalışmalarla uygun fiyatlı tarım ürünlerine erişebilmenin mümkün olduğunu ifade etti. Rektör Vekili Prof. Dr. Utku, yapay zeka uygulamasının tarımda da kullanılabileceğini, konuya ilişkin Bodrum'daki çiftçileri bilgilendirebileceklerini ve çiftçilere katkı da bulunabileceklerini aktardı. Başkan Aras da, memnuniyetlerini ifade ederek, tarıma katkı sağlayacak bu projenin planlamasının yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da düzenlenecek olan 'İki Meydan Bir Cadde' yarışmasını örnek göstererek, Bodrum'un bu gibi çalışmalara daha fazla ihtiyacı olduğunu söyledi. Üniversitenin güzel sanatlar ve mimarlık bölümlerinden öğrencilerin proje oluşturduğu takdirde kendilerinin de finansmanın sağlanmasında yardımcı olabileceklerini aktardı.

Bodrum'da spor festivali düzenleme önerisinde bulundu

Rektör Vekili Prof. Dr. Utlu, üniversite rektörlüğü olarak Bodrum'da spor festivali düzenleme önerisinde bulundu. Bu festival sayesinde hem şehir içi turizme katkı sağlanabileceğine hem de Bodrum'un tanıtılabileceğine dikkat çekti. Belediye Başkanı Aras, Bodrum'un her zaman, her türlü ortak çalışmalar yapmaya ve organize etmeye uygun olduğunu ifade etti. Ardından rektörlük tarafından, üniversitenin konservatuar öğrencilerinin performanslarını Bodrum'da değerlendirebileceği bir sanat fuarı düzenlenebileceği önerisi dile getirildi. 10 bin TL ve altındaki eserlerin satışa sunulduğu ve öğrencilerin sanatçı olarak performanslarını sergilediği ve kendilerini tanıttığı bir sanat fuarının düzenlenebileceği noktasında karar kılındı. - MUĞLA

Bodrum'da spor festivali düzenleme önerisi
Bodrum'da spor festivali düzenleme önerisi
Bodrum'da spor festivali düzenleme önerisi
Bodrum'da spor festivali düzenleme önerisi

Haliç Üniversitesi, Ahmet Aras, Rektör, Bodrum, Toplum, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Toplum Bodrum'da spor festivali düzenleme önerisi - Son Dakika


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