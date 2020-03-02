Bodrum Belediyesi kafelerinde indirim dönemi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi kafelerinde indirim dönemi başladı - Son Dakika

Bodrum Belediyesi kafelerinde indirim dönemi başladı

6 saat önce

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla, Belediye A.Ş. kafelerinde yüzde 35'e varan indirim yapıldı.

Bodrum Belediyesi kafelerinde indirim dönemi başladı, System.String[]

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla, Belediye A.Ş. kafelerinde yüzde 35'e varan indirim yapıldı.


Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın göreve gelmesinin ardından bağımsız bir mali denetçi ile tüm hesapları denetim altına alınan ve mali disiplin uygulanan Belediye A.Ş., indirimli fiyat dönemine geçti. 28 Şubat 2020 tarihi itibariyle, Belediye kafelerinde satışa sunulan ürünlerin yüzde 70'inde yüzde 35'e varan oranlarda indirim yapıldı. Yeni fiyat uygulaması, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.


Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye A.Ş.'nin sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışı ile hizmet vermeye devam edeceğini ve yeni yatırımlarla Bodrum halkının hizmetinde olacaklarını söyledi. - MUĞLA

Ahmet Aras, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:33 Kaynak: İHA
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