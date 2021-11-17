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Bodrum Belediyesi, kavşakları ve caddeleri mevsimlik çiçekler ile donatıyor - Son Dakika

Bodrum Belediyesi, kavşakları ve caddeleri mevsimlik çiçekler ile donatıyor

17.11.2021 15:41
Bodrum Belediyesi, kavşakları ve caddeleri mevsimlik çiçekler ile donatıyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kış ayları yaklaşırken düzenleme ve peyzaj çalışmaları kapsamında yaz aylarında güneşe, kış aylarında ise soğuklara dayanıklı bitkilerin dikimine başladı.

Dünyada yaşanan kuraklık ve kaynakların hızla tükenmesi ile oluşan problemlerin önüne geçmek için önlem alan Bodrum Belediyesi, fazla su istemeyen, güneşe dayanıklı begonvil, zakkum ve aloe vera gibi bitkilerle Bodrum'u süslüyor.

YAZ VE KIŞA DAYANIKLI BİTKİLER DİKİLİYOR

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yapım işleri ve düzenleme çalışmaları kapsamında kavşak ve refüjlere sıcaklara daha dayanıklı, az su isteyen zakkum, begonvil, aloe vera gibi bitkilerin dikimine başladı. Ekipler ayrıca yaz kış dayanıklı mevsimlik bitkilerden kasımpatı, sıklamen, çuha, menekşe gibi çiçeklerin ekimini sürdürüyor.

ANA ARTER ZAKKUM, BEGONVİL VE MEVSİMLİK ÇİÇEKLERLE DONATILDI

Bodrum Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ile Karayolları arasında imzalanan protokol kapsamında Bodrum Torba Kavşağı'ndan Turgutreis'e kadar olan yaklaşık 40 kilometrelik yoldaki kavşak ve refüjlerde peyzaj düzenlemesi yapıldı. Lise Kavşağı, Gümbet Myndos Kavşağı, Ortakent Kavşağı, Bitez Kavşağı ve Hortma Caddesi'nde başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

AMAÇ BODRUMU DOĞAL GÜZELLİĞİNE KAVUŞTURMAK

Yapılan Peyzaj çalışmaları hakkında tüm kavşaklarda yerinde bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürü Çağla Turhan, güneşe dayanıklı, daha az su isteyen bitkiler kullanmaya özen gösterdiklerini ifade ederken amaçlarının Bodrum'u doğal güzelliğine kavuşturmak olduğunu belirtti.

Turhan yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi: "Kentimizin doğal görünümünü renklendirmek için mevsimlik çiçeklerimizi dikiyoruz. Bitez kavşakta ana arterlerimize diktiğimiz bitkiler sıklamen, kasımpatı, çuha, menekşe. Bir yandan da sahayı temizliyoruz. Gümbet, Lise Kavşağı'nda benzeri bitkilendirme, çiçeklendirme çalışmalarımız devam ediyor. Yine hastane Kavşağı'nda da çalışmalarımız olacak. Daha üst noktalarda bulunan Metro Kavşağı'nda ve Ortakent Kavşağı'nda mevsimlik çiçek dikimlerimizi sürdürüyoruz"

"ATA'MIZIN HEYKELİNİ KASIMPATILARLA SÜSLEDİK"

Gümbet Kavşağı'nda bulunan Atatürk heykelinin çevresini kasımpatılarla süslediklerini belirten Turhan şöyle ekledi: "Ata'mızı Kasım'da kaybettiğimiz için heykelinin çevresini kasımpatılarla süsledik, renklendirdik. Tüm şehrimizi girişinden itibaren renklendiriyoruz. Ortakent Bayraklı Kavşağı'ndan Turgutreis'e kadar yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda 16 bin adet Bodur Zakkum dikimi yaptık. Araya ağaçlar diktik. Bodur zakkumlar, normal zakkumlar kadar hızlı büyüyen bir bitki değil ama daha dekoratif. Yağışlar normal seyrinde ilerlerse bahara kadar çiçeğini açacak"/

8 BİN ADET BODUR ÇALI BEGONVİL DİKİMİ YAPILDI

Turhan, sözlerini şöyle noktaladı: "Ortakent'i ana caddeye bağlayan Hortma Caddesi'ndeyiz. Bu caddeyi tekrar düzenledik. Sulama sistemi ile cadde boyunca 3 km boyunca bodur begonviller ve sarıcı begonvillerle bir peyzaj düzenleme çalışması yaptık. Arada eksilen turunçlarımızı ilave ettik. Bodur begonviller çok güzel bir görüntü sergiliyor. Bir sene içerisinde biraz daha toparlayıp kendisini gösterecek"

Turgutreis, Bodrum, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi, kavşakları ve caddeleri mevsimlik çiçekler ile donatıyor - Son Dakika


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