Bodrum Belediyesi korona tarım acil eylem planında ilk adımı attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi korona tarım acil eylem planında ilk adımı attı - Son Dakika

Bodrum Belediyesi korona tarım acil eylem planında ilk adımı attı

6 saat önce

Bodrum'da korona virüsü salgın tedbirleri kapsamında tarımsal ve hayvansal üretimin kesintiye uğramaması ve tüketicinin mağdur olmaması için Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan Acil Eylem Planı kapsamında, üreticilere fide hibesine başlandı.

Bodrum Belediyesi korona tarım acil eylem planında ilk adımı attı, System.String[]

Bodrum'da korona virüsü salgın tedbirleri kapsamında tarımsal ve hayvansal üretimin kesintiye uğramaması ve tüketicinin mağdur olmaması için Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan Acil Eylem Planı kapsamında, üreticilere fide hibesine başlandı.


Bodrum Belediyesi'nin pandemi ile mücadele sürecinde oluşturulan Tarımsal Üretime Destek ve Planlama Kurulu tarafından hazırlanan acil eylem planı, ücretsiz fide dağıtımı ile başladı. Domates, biber, hıyar, patlıcan ve marulun farklı cinslerinden oluşan toplam 104 bin fidenin 65 bin adetlik ilk partisi bugün sabah saatlerinde Bodrum'da tarımın lokomotifi olan Karaova'da dağıtıldı.


Mumcular Belediye kademesinde gerçekleştirilen fide dağıtım merasimine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Cesur Öncel bazı yönetim kurulu üyeleri ile mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.


Korona virüsü salgınına karşı sosyal mesafe gözetilerek gerçekleşen programda konuşan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, pandemi döneminde gıda ve tarımsal üretimin sekteye uğrayabileceği düşüncesinden hareketle başlattıkları Acil Eylem Planı kararlarını adım adım hayata geçirdiklerini belirtti. Yılmaz, "Bu çerçevede Belediye mülkiyetindeki tarım arazilerimizi üreticiye açıyoruz. Bugün üreticimize hibe olarak dağıttığımız fidelerin, üretim sürecinde de çiftçimizin yanındayız. Ürünleri alım garantili olarak kendilerinden alacağız." dedi.


Aras: burada üretelim, burada satalım


Bodrum'da şartlar ne olursa olsun üretime devam ederek halkı sağlıklı sebze ve meyve ile buluşturan çiftçilere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, özellikle bu dönemde sağlıklı gıdaya ulaşmanın herkesin en doğal hakkı olduğunu söyledi. Sosyal izolasyon döneminde yerel dolaşımın çok büyük önem kazandığına işaret eden Aras, "Benim çiftçim burada üretecek, yine burada tüketiciye ya da aracıya satacak. Akaryakıtı burada kendi firmasından alacak, orada çalışan da sebzesini gelip bu pazardan alacak. Bu dolaşım çok önemli. Bu zor günleri ancak bu şekilde atlatabiliriz. Bodrum'un üretimi ne kadar artarsa dışarıdan alımı o kadar azaltırız ve bu zor şartları bu şekilde aşarız. Belediye olarak bu zor günlerde ihtiyacı olanın yanında olmaya devam edeceğiz."dedi.


"Üretici sayısı azaldı"


Maliyetlerin artmasından dolayı çiftçilerin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Başkan Aras şöyle devam etti: "Ülkemizde girdi maliyetleri çok arttı. Gübresi, mazotu, tohumu, ilacı, fidesi, işgücü maliyetleri çok arttı ancak çiftçimizin ürettiği ürünlerin piyasa maliyetleri aynı oranda artmıyor. Dolayısıyla her geçen gün tarım sektöründen üreticilerin eksildiğini görüyoruz. Çünkü zor bir sektör ve çok büyük emek istiyor. Girdi maliyetleri artıp da kazanç düşünce insanlar tarım yapmak istemiyor. Yerelde küçük ölçekteki imkanlarımızla bir fide dağıtımı, bilgi desteği sağlayabiliyoruz ama asıl olan devlet seviyesinde planlanması gereken bir süreç var."


Tarım çalıştayının önemi değer kazandı


Kasım 2019'da Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Tarım Çalıştayı'nın ne kadar yerinde bir çalışma olduğunun şimdilerde daha iyi anlaşıldığını belirten Başkan Aras, yerel üretimi desteklemek amacıyla başlattıkları çalışmaların üretici ile omuz omuza devam edeceğini söyledi. Aras, sadece fidelerin dağıtımıyla kalmayıp ekiminden ilaçlanmasına, yetiştirilmesinden hasadına kadar takip edilerek destek olunacağını ve belirli bir oranda alım garantisi sağlayacaklarını kaydetti.


Konuşmaların ardından Bodrum Yarımadasında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı, üretici belgesi bulunan ve 1 dönümden fazla arazisi olan 66 üreticiye fideler hibe edildi. - MUĞLA

Ahmet Aras, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 05:28 Kaynak: İHA

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