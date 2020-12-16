Bodrum Belediyesi'nde bıçaklı saldırı, 2'si başkan yardımcısı 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bodrum Belediyesi'nde bıçaklı saldırı, 2'si başkan yardımcısı 3 kişi yaralandı

16.12.2020 15:03
Bodrum Belediyesi'nde bıçaklı saldırı, 2'si başkan yardımcısı 3 kişi yaralandı, System.String[]

BODRUM Belediyesi Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a, bir süre önce görev yaptığı birim değiştirilen belediye personeli Kenan K. (40) tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu.

BODRUM Belediyesi Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a, bir süre önce görev yaptığı birim değiştirilen belediye personeli Kenan K. (40) tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Çıkan arbedede Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu ile 1 belediye çalışanı bıçakla hafif yaralandı.

Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı öğrenilen Kenan K., bugün saat 10.00 sıralarında, Konacık Mahallesi'ndeki, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne geldi. 18 yıldır belediye personeli olan ve bir süre önce çalıştığı Fen İşleri Müdürlüğü'nden, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne alındığı öğrenilen Kenan K., yanında getirdiği bıçakla tartıştığı Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a saldırdı. Belediye personelinin araya girmesi üzerine arbede yaşandı. Arbedede Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz kolundan, Emel Çakaloğlu ile bir belediye personeli de ellerinden hafif yaralandı. Yaralanan 3 kişiye Belediye sağlık ekibi gereken ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne gidip, tedavilerini yaptıran Çakaloğlu ve Batmaz Bodrum Devlet Hastanesi'ne gidip, tedavilerini yaptırıp, darp raporu aldı. İki Belediye Başkan Yardımcısı ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, ifade verip, Kenan K.'den şikayetçi oldu. Kenan K., ise olayın arından motosikletiyle kaçtı. Kaçarken elindeki bıçağı boş bir araziye attığı öğrenilen Kenan K., bir süre sonra tekrar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne döndü. Kenan K., olay yerine gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından ikna edilen Kenan K., çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu polisteki ifadesinin ardından çıkışta yaptığı açıklamada, "Belediyelerde bu tür görev değişiklikleri olabilir. Herhangi bir olay olmadan bir anda saldırıya uğradık. Yaşananlar nedeniyle üzgünüz" dedi.BAŞKAN ARAS 'KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Veterinerlik işlerinde çalışan bir personel, iki başkan yardımcımıza ölüm tehditleri ve bir saldırıda bulunmuş. Bıçakla saldırmış. Biz şimdi gereken tetkikleri yapıyoruz. Emniyet ve savcılığımız devreye girdi. Kendisini de şu an yakaladı.

Tabi ki sonuna kadar arkadaşlarımızın arkasındayız. Bu şekilde şiddetle hiçbir yere varılmayacağını herkesin bilmesi lazım. Ama çok ucuz atlatılmış bir konu. Çünkü gerçekten çok hazırlıklı ve taammüden arkadaşlarımıza zarar vermeye gelmiş.  Boğuşma yaşanmış, dışarı çıkarmaya çalışmışlar. Ancak Allah'a şükür ağır yaralı yok. Olayın ardından kaçmış. Daha sonra elindeki bıçağı atıp, gelmiş. Emniyet güçlerimiz şu anda konuyu inceliyor. Sonuna kadar bu konunun takipçisi olacağız. Hiçbir arkadaşımızın kılına zarar gelsin istemeyiz. Bunun için sayın savcımızla, başsavcımızla biraz önce görüşme yaptık. O da gerekli ilgi ve alakayı olay için gösterecek" dedi.


Bodrum Belediyesi'nde bıçaklı saldırı, 2'si başkan yardımcısı 3 kişi yaralandı
Bodrum Belediyesi'nde bıçaklı saldırı, 2'si başkan yardımcısı 3 kişi yaralandı
Bodrum Belediyesi'nde bıçaklı saldırı, 2'si başkan yardımcısı 3 kişi yaralandı
Bodrum Belediyesi'nde bıçaklı saldırı, 2'si başkan yardımcısı 3 kişi yaralandı
Bodrum Belediyesi'nde bıçaklı saldırı, 2'si başkan yardımcısı 3 kişi yaralandı
Bodrum Belediyesi'nde bıçaklı saldırı, 2'si başkan yardımcısı 3 kişi yaralandı
Bodrum Belediyesi'nde bıçaklı saldırı, 2'si başkan yardımcısı 3 kişi yaralandı

Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner, Konacık, Bodrum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi'nde bıçaklı saldırı, 2'si başkan yardımcısı 3 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak? Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 'Eşcinsellik tedavisi' adı altında aylarca elektrik şokuna maruz kalan adam özür bekliyor 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen Türkiye'nin ilk ihracat treni Çin'e ulaştı Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi Belediye personelinden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı: 3 yaralı Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak
Erzurumspor, Erokspor'u 5-1 yenerek Türkiye Kupası'nda tur atladı Erzurumspor, Erokspor'u 5-1 yenerek Türkiye Kupası'nda tur atladı         
15:02
Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu         
14:11
BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın         
14:09
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı         
13:28
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı         
13:07
2 gün önce baba olmuştu! Kundaktaki bebeğine doyamadan kazada can verdi 2 gün önce baba olmuştu! Kundaktaki bebeğine doyamadan kazada can verdi         
12:39
Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı         
11:02
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı         
10:48
Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı         
10:41
Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak         
10:23
Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu         
10:02
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 15:24:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum Belediyesi'nde bıçaklı saldırı, 2'si başkan yardımcısı 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei