BODRUM BELEDİYESİ'NDE 'İMAR USULSÜZLÜĞÜ' İDDİASIYLA İNCELEME - Son Dakika
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BODRUM BELEDİYESİ'NDE 'İMAR USULSÜZLÜĞÜ' İDDİASIYLA İNCELEME

23.03.2022 19:57

BODRUM Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde, savcılığın talebiyle imar usulsüzlükleri iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

BODRUM Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde, savcılığın talebiyle imar usulsüzlükleri iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Bodrum Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde savcılığın talebi üzerine inceleme başlatıldı. İçerideki bilgisayar kayıtları, evrak ve çeşitli belgeler incelenmek üzere toplandı.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevliyken görev yeri değiştirilen bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna yansıyan hususlarla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca talep edilen belgeler Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edilmektedir. Konuya ilişkin gözaltına alınan bir personel ya da yönetici bulunmamaktadır. Bodrum Belediyesi, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla yönetilmekte olup yapılan bütün iş ve işlemler mevzuat ve hukuka uygun olup her türlü denetime açıktır" denildi. (DHA)

GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ

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Binanın önünden polis ekiplierinin görüntüsü

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)-

BODRUM BELEDİYESİ'NDE 'İMAR USULSÜZLÜĞÜ' İDDİASIYLA İNCELEME
BODRUM BELEDİYESİ'NDE 'İMAR USULSÜZLÜĞÜ' İDDİASIYLA İNCELEME
BODRUM BELEDİYESİ'NDE 'İMAR USULSÜZLÜĞÜ' İDDİASIYLA İNCELEME

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Emniyet Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM BELEDİYESİ'NDE 'İMAR USULSÜZLÜĞÜ' İDDİASIYLA İNCELEME - Son Dakika


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