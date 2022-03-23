BODRUM BELEDİYESİ'NDE 'İMAR USULSÜZLÜĞÜ' İDDİASIYLA İNCELEME BAŞKAN ARAS: USULSÜZLÜK YOK - Son Dakika

Bodrum Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 saattir inceleme yapılırken, Belediye Başkanı Ahmet Aras açıklamalarda bulundu. "Görev yeri değişen arkadaşımızın WhatsApp grupları üzerinden yaptığı paylaşım üzerine 7-8 maddelik iddia listesi var" diyen Başkan Aras, şöyle devam etti:

"Bu iddia listesi bana da gelmişti. Bizim teftiş kuruluna inceleme için talimat vermiştim ve inceleme başlamıştı. Ancak bu arkadaşımız bu iddialarını biraz da kamuoyuna yansıtınca iş cumhuriyet savcılığımızın da dikkatini çekti. Sulh hukuk hakimliğimizin kararıyla emniyet yetkilileri belediyemize gönderildi. İlgili belge ve dosya istediler. Şimdi belgeleri topluyorlar ve hepsini aldılar. Hiçbir şekilde belediyemizden gözaltına alınan kimse yok. Sadece emniyet görevlilerimiz bilgi ve belge topluyor. Bunun dışında belediyemizde yapılan işlemlerimizin hiç birisinde şaibe yoktur, tamamen hukuka uygundur. Arkadaşlarımızı tabi ki inceliyorlar, görevlerini yapıyorlar. 7-8 dosya ile ilgili ruhsat süreçleri ile ilgili iddialar var. Biz bu iddiaları daha önce incelemiştik. Herhangi bir şekilde oralarda usulsüzlük yok. Savcılığımız da inceleyecek ve bu sonuca ulaşacaktır, diye düşünüyorum. Eğer bir şey varsa da hesabını veririz. Alnımız açık, başımız dik, hiçbir şekilde usulsüz işleme imza atmadık. Şu an rüşvetle ilgili herhangi bir şey söz konusu değil. Rüşvet olsaydı zaten herhalde burada bu şekilde duramazdık. Biz zaten 3 yıldır denetleniyoruz. Sürekli yıkımlar yapıyoruz, ruhsatlar veriyoruz. Denetleniyoruz, açık sarih bir şekilde, 3 yıldır denetim ve teftiş devam ediyor. CİMER şikayetleri son zamanlarda biraz arttı. CİMER şikayetlerinde değişik iddialar var. Bu iddialarla ilgili biz zaten inceleme yapıyoruz. Arkadaşımızın da görev yeri daha yeni değiştirilmişti, onunla ilgili iddialardan dolayı. Soruşturma başlatmıştık ama daha henüz arkadaşımızın ifadesini alamamıştık. Arkadaşımızın iddialarını da araştıracaktık. Büyük oranda iddiaları araştırdım, büyük oranda usulsüzlük yok."