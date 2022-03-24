BODRUM BELEDİYESİ'NDE 'İMAR USULSÜZLÜĞÜ' İDDİASIYLA İNCELEME BAŞKAN ARAS: USULSÜZLÜK YOK - Son Dakika
Üye Girişi

BODRUM BELEDİYESİ'NDE 'İMAR USULSÜZLÜĞÜ' İDDİASIYLA İNCELEME BAŞKAN ARAS: USULSÜZLÜK YOK

24.03.2022 05:51

Bodrum Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 saattir inceleme yapılırken, Belediye Başkanı Ahmet Aras açıklamalarda bulundu.

Bodrum Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 saattir inceleme yapılırken, Belediye Başkanı Ahmet Aras açıklamalarda bulundu. "Görev yeri değişen arkadaşımızın WhatsApp grupları üzerinden yaptığı paylaşım üzerine 7-8 maddelik iddia listesi var" diyen Başkan Aras, şöyle devam etti:

"Bu iddia listesi bana da gelmişti. Bizim teftiş kuruluna inceleme için talimat vermiştim ve inceleme başlamıştı. Ancak bu arkadaşımız bu iddialarını biraz da kamuoyuna yansıtınca iş cumhuriyet savcılığımızın da dikkatini çekti. Sulh hukuk hakimliğimizin kararıyla emniyet yetkilileri belediyemize gönderildi. İlgili belge ve dosya istediler. Şimdi belgeleri topluyorlar ve hepsini aldılar. Hiçbir şekilde belediyemizden gözaltına alınan kimse yok. Sadece emniyet görevlilerimiz bilgi ve belge topluyor. Bunun dışında belediyemizde yapılan işlemlerimizin hiç birisinde şaibe yoktur, tamamen hukuka uygundur. Arkadaşlarımızı tabi ki inceliyorlar, görevlerini yapıyorlar. 7-8 dosya ile ilgili ruhsat süreçleri ile ilgili iddialar var. Biz bu iddiaları daha önce incelemiştik. Herhangi bir şekilde oralarda usulsüzlük yok. Savcılığımız da inceleyecek ve bu sonuca ulaşacaktır, diye düşünüyorum. Eğer bir şey varsa da hesabını veririz. Alnımız açık, başımız dik, hiçbir şekilde usulsüz işleme imza atmadık. Şu an rüşvetle ilgili herhangi bir şey söz konusu değil. Rüşvet olsaydı zaten herhalde burada bu şekilde duramazdık. Biz zaten 3 yıldır denetleniyoruz. Sürekli yıkımlar yapıyoruz, ruhsatlar veriyoruz. Denetleniyoruz, açık sarih bir şekilde, 3 yıldır denetim ve teftiş devam ediyor. CİMER şikayetleri son zamanlarda biraz arttı. CİMER şikayetlerinde değişik iddialar var. Bu iddialarla ilgili biz zaten inceleme yapıyoruz. Arkadaşımızın da görev yeri daha yeni değiştirilmişti, onunla ilgili iddialardan dolayı. Soruşturma başlatmıştık ama daha henüz arkadaşımızın ifadesini alamamıştık. Arkadaşımızın iddialarını da araştıracaktık. Büyük oranda iddiaları araştırdım, büyük oranda usulsüzlük yok."

BODRUM BELEDİYESİ'NDE 'İMAR USULSÜZLÜĞÜ' İDDİASIYLA İNCELEME BAŞKAN ARAS: USULSÜZLÜK YOK
BODRUM BELEDİYESİ'NDE 'İMAR USULSÜZLÜĞÜ' İDDİASIYLA İNCELEME BAŞKAN ARAS: USULSÜZLÜK YOK
BODRUM BELEDİYESİ'NDE 'İMAR USULSÜZLÜĞÜ' İDDİASIYLA İNCELEME BAŞKAN ARAS: USULSÜZLÜK YOK

YORUMLAR
500
Bodrum Belediyesi'nde imar usulsüzlükleri iddiası üzerine inceleme başlatıldı Bodrum Belediyesi'nde imar usulsüzlükleri iddiası üzerine inceleme başlatıldı Bodrum Belediyesi: 'Bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce soruşturma başlatılmıştır' Bodrum Belediyesi: 'Bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce soruşturma başlatılmıştır'

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Bodrum, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM BELEDİYESİ'NDE 'İMAR USULSÜZLÜĞÜ' İDDİASIYLA İNCELEME BAŞKAN ARAS: USULSÜZLÜK YOK - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilde okullar tatil edildi
01:01 Ukrayna'ya hazırlanan insani yardım tasarısı Rusya'dan kabul görmedi! Rusya'nın tasarısını ise tek bir ülke destekledi
00:30 Meteoroloji'den sevindiren haber! Sıcak hava bu hafta etkisini gösterecek
00:26 Vatandaşlar "bu kadar benzerlik olmaz" dedi! İmamoğlu kendisine tıpa tıp benzeyen adamın fotoğrafına kayıtsız kalmadı
00:22 Zelenski'nin tepkisi sonrası Fransız otomobil devi Renault Rusya'dan çekilme kararı aldı
23:45 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 3600 ek gösterge konusundaki çalışmalara dair açıklama yaptı: İddialıyız, kararlıyız
23:37 Kahvehanedeki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
23:25 Kısa süre sonra evlenecekleri iddia edilen İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın daha önce görülmemiş fotoğrafları
23:17 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Ece Erken duygulandırdı: Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi
23:03 Rusya'nın G-20'den çıkarılacağı öne sürüldü! Putin anında harekete geçti! Zirveye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 06:00:05. #1.12#
SON DAKİKA: BODRUM BELEDİYESİ'NDE 'İMAR USULSÜZLÜĞÜ' İDDİASIYLA İNCELEME BAŞKAN ARAS: USULSÜZLÜK YOK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement