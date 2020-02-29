Bodrum Belediyesi'nden çok özel eğitim - Son Dakika
Son Dakika Spor Bodrum Belediyesi'nden çok özel eğitim - Son Dakika Spor

Bodrum Belediyesi'nden çok özel eğitim

14 dakika önce

Bodrum'u "engelli dostu kent" projeleriyle buluşturan Bodrum Belediyesi, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukları, yüzme dersleri ile şampiyonalara hazırlıyor.

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Bodrum'u "engelli dostu kent" projeleriyle buluşturan Bodrum Belediyesi, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukları, yüzme dersleri ile şampiyonalara hazırlıyor.


Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda haftanın iki günü, özel eğitime gereksinim duyan çocuklara ücretsiz yüzme dersleri verilmeye başlandı. Çocukların yüzme becerilerini geliştirirken aynı zamanda boş zamanlarını daha verimli kullanabilmeleri amacıyla başlatılan yüzme derslerine bu dönem yaklaşık 20 özel çocuk katılım sağladı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda dört yıldır bedensel, zihinsel, otistik ve down sendromlu çocuklara gönüllü olarak eğitim veren yüzme antrenörü Yelda Tuğba Gür'ün verdiği dersler, haftada iki gün Salı ve Perşembe günleri gerçekleştiriliyor. 15: 00 - 16: 00 saatleri arasında ağır otizm, serabral palsi gibi yüzme bilmeyen çocuklara, 16: 00 - 17: 00 saatleri arası ise suda durabilen, teknik almaya başlamış ve yarışlara hazırlanan miniklere yüzme dersleri veriliyor.


Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Bodrum'da yaşayan özel çocuklara yüzme antrenörlüğü yapan Yelda Tuğba Gür, kurslara bir çocukla başladıklarını ve kısa zamanda 20 özel sporcuya ulaştıklarını belirterek "1 - 3 Mayıs tarihlerinde Göcek'te yapılacak olan 12. Uluslararası Arena Aquamasters Açık Deniz Yüzme Şampiyonası'na iki çocuğumuz ile katılacağız ve bu bir ilk olacak. En az bir madalya ile döneceğimize inanıyoruz. Bize güvenen ve çocuklarımıza böyle bir imkan veren Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum" dedi.


Çocuklarının havuz eğitimlerinden çok mutlu ayrıldıklarını ve kısa zamanda büyük gelişme kaydettiklerini belirten veliler de "Çocuklarımız, sporla ve özellikle de yüzerek bir şeyleri aşabileceklerine inanıyorlar. Bunun da ötesinde evden çıkıp sosyal hayata karışıyorlar. Yüzmek çocuklarımız için bir terapi gibi. Bize bu imkanı sunan Belediye'ye çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Bodrum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:56 Kaynak: İHA
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