Bodrum Belediyesi'nden ilçede duyulan yüksek sesle ilgili açıklama - Son Dakika

Bodrum Belediyesi'nden ilçede duyulan yüksek sesle ilgili açıklama
02.05.2021 21:45
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süredir duyulan yüksek sesin Yunan Adaları'ndan gerçekleştirilen Paskalya kutlamalarında kaynaklandığı bildirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süredir duyulan yüksek sesin Yunan Adaları'ndan gerçekleştirilen Paskalya kutlamalarında kaynaklandığı bildirildi.
Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir süredir Bodrum'da duyduğumuz ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya Kutlamaları'ndan gelmektedir. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika Emre Aşık'tan eşi Yağmur Sarnıç'la ilgili korkunç iddia: Çocuklarımızı istismar ediyor Nijerya, Türkiye dahil koronavirüs vakaları artan 3 ülkenin yolcularını almayacak 'Fren Ali' polemiği büyüyor! Babacan, eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üsse roketli saldırı Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi Kuşadası'nda kara yılan paniği! Farklı noktalardan peş peşe ortaya çıktılar Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, hakim karşısına çıkıyor Beşiktaş, Salih Uçan'a sezon sonunda imzayı attırıyor